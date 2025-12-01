La Biblioteca Municipal de Ares premiada por el ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha concedido 331 premios a bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes, en el marco de la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.

El objetivo es reconocer los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros.

El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Entre los diez mejores proyectos figura el de» ‘¡Leer por placer… así tiene que ser!’, de la biblioteca municipal de Ares.

Asimismo y entre los premiados con 2.77,77 euros, figura solamente uno en la provincia de A Coruña correspondiente a la Biblioteca Municipal de Betanzos,