Xornada de escalada inclusiva con historias que son un fito na paraescalada galega

AMI reivindica unha escalada sen barreiras no Día Internacional da Discapacidade.
A escalada non ten límites. Esa é a mensaxe que queren lanzar a Agrupación de Montañeiros Independentes (AMI) e a Federación Galega de Montañismo para celebrar o Día Internacional da Discapacidade o vindeiro 3 de decembro.
As dúas entidades organizan unha xornada de inclusión para demostrar que a escalada é unha ferramenta de autonomía e crecemento persoal. A iniciativa conta co impulso da Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada e o Concello da Coruña.
Enmarcado no proxecto social de AMI, financiado pola Fundación Emalcsa, a entidade coruñesa e a federación buscan algo moi simple e á vez transformador: conseguir que a escalada sexa un deporte no que todas as persoas teñan o seu sitio.
A celebración do Día Internacional da Discapacidade terá dous momentos.
Xornada de escalada inclusiva no rocódromo municipal de Riazor (10:00–13:30)
O primeiro evento será puramente deportivo. Durante a mañá, as persoas con discapacidade que o desexen poderán iniciarse na escalada da man de técnicos especializados. Ademais de probar o deporte, coñecerán o material, as instalacións e unha forma de moverse que, para moitos, abre camiños que antes parecían imposibles.
Participarán deportistas e persoas usuarias da Fundación Adcor, ONCE, Aspronaga, ASPACE e a Fundación Amador de Castro, algunhas delas practicantes habituais do noso deporte, con historias inspiradoras como a de Cristina Salinas, cega total, que non só escala, senón que practica sendeirismo, paddle surf e mesmo pilates; ou a de Dani Blanco, que se converteu con 15 anos na primeira persoa autista en competir en paraescalada en España. Diagnosticado con autismo severo aos 5 anos, necesitaba apoio constante as 24 horas. Agora é cada día máis autónomo.
Mesa redonda no centro cívico de San Diego (18:00 horas)
A segunda parte da xornada irá máis aló do deporte para mirar cara as historias persoais que hai detrás. No salón de actos do centro cívico de San Diego celebrarase unha mesa redonda con deportistas, familiares e profesionais de entidades sociais que traballan de forma habitual coa montaña.
Intervirán:
Bea Gándara e Pablo Pindo, escaladores paralímpicos.
Patricia Gómez, nai de Dani Blanco.
Luis Fontenla, responsable de ocio da Fundación Adcor.
Moderada pola xornalista Mónica Martínez, será un espazo para escoitar, preguntar e entender como a montaña pode converterse nun escenario de inclusión real cando se acompaña con recursos e vontade.
A entrada será de libre ata completar aforo, con vontade de achegar a escalada ao maior número de persoas posible.