Las obras de reforma de los campos de fútbol de Caranza son adjudicadas

Los problemas administrativos que arrastraban la reforma de los campos de fútbol de Caranza son cosas del pasado y, aunque con dos años de retraso sobre el plan previsto, este lunes han podido ser adjudicadas por la junta de gobierno local de Ferrol, a la empresa Prace Servicios y Obras SA, por 809.555,95 euros.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, recordando que el retraso en el proyecto se debió por la retirada del mismo de la Deputación de A Coruña que cofinanciaba en un primer momento esta intervención, por lo que tuvo que ser incluido a posteriori en el proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ que realiza el Concello de Ferrol y está cofinanciada por la Xunta de Galicia.

Gracias a esta remodelación, los dos actuales campos de fútbol 8 de Caranza que se encuentran desde hace años en mal estado, serán reemplazados por un campo de fútbol 11 convertible en dos campos de fútbol 8, de césped artificial de última generación, además de la construcción de una grada descubierta de siete niveles, que permitirá que estos campos puedan acoger más público y eventos.

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses y la empresa adjudicataria también ha ampliado el plazo de garantía de un año, propuesto en la licitación, a seis años.

Reforma de los campos de A Gándara

Al mismo tiempo, el alcalde recordaba que la reforma de los campos de fútbol de A Gándara también incluidos en este proyecto de ‘Cidade do Deporte’ está actualmente en la fase de contratación y espera que puedan ser adjudicadas en las próximas semanas.