Rincón gastronómico-Almejas a la marinera

Una receta sencilla y clásica que se prepara en cada casa con el toque personal de cada familia, pero que se haga como se haga, siempre nos gusta a todos.
Se trata de la receta de almejas a la marinera que, además de aperitivo, puede servir también como primer plato.
A la hora de preparar esta receta podemos encontrar almejas de muchos precios y calidades, por lo que cada uno elegirá las que pueda permitirse en cada caso.
Ingredientes (Para 4 personas)
Almejas 600 g; media cebolla media; un diente de ajo; media guindilla; un cucharadita de harina de trigo; media cucharadita de pimentón dulce; tomate frito; un vaso de vino blanco gallego; una o dos hojas de laurel; perejil fresco; aceite de oliva virgen extra.
Preparación
A continuación, abrimos las almejas, poniéndolas al vapor sobre una cazuela con un vaso de agua, una cucharadita de sal gruesa y una hoja de laurel. Según se vayan abriendo, retiramos las almejas y las reservamos. Guardar el líquido.
En una sartén vamos haciendo el sofrito, pochando a fuego lento en aceite de oliva virgen extra la media cebolla, la guindilla y el diente de ajo muy muy picados, hasta que prácticamente se deshagan. Añadimos el pimentón y la harina y removemos rápidamente haciendo una pasta.
Seguidamente, incorporamos el vino y removemos hasta que evapore su alcohol. A continuación añadimos el tomate frito y el agua de haber abierto las almejas que habremos colado previamente. Probamos y rectificamos de sal.
Dejamos que se reduzca durante unos 5 minutos y metemos en la sartén las almejas que teníamos abiertas y reservadas. Dejamos otros 3 ó 4 minutos hasta que la salsa alcance el punto de espesor que nos guste y apagamos el fuego.