Rincón gastronómico-Almejas a la marinera

Una receta sencilla y clásica que se prepara en cada casa con el toque personal de cada familia, pero que se haga como se haga, siempre nos gusta a todos.

Se trata de la receta de almejas a la marinera que, además de aperitivo, puede servir también como primer plato.

A la hora de preparar esta receta podemos encontrar almejas de muchos precios y calidades, por lo que cada uno elegirá las que pueda permitirse en cada caso.

Ingredientes (Para 4 personas)

Almejas 600 g; media c ebolla media; un diente de ajo; media guindilla; un cucharadita de harina de trigo; media cucharadita de pimentón dulce; tomate frito; un vaso de vino blanco gallego; una o dos hojas de laurel; perejil fresco; aceite de oliva virgen extra.

Preparación