Una multitudinaria protesta en Ferrol exige un «tren del siglo XXI» y denuncia que la comarca sigue perdiendo servicios

La respuesta a la convocatoria a la movilización por la mejora del servicio ferroviario en Ferrol y comarca fue unánime y masiva, una multitudinaria protesta de vecinos de Ferrol y del entorno, la organización cifra la asistencia en 30.000 personas –la Policía Local la rebaja a 10.000– se registró con ciudadanos que marcharon por las calles de la ciudad departamental en la mañana de este domingo, día 30 de noviembre, en torno a la reivindicación de un servicio ferroviario «digno», un tren del siglo XXI , ante lo que la sociedad civil y política, en una muestra de unidad ciudadana, considera una «discriminación» de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en las políticas de modernización del transporte.

El alcalde de Ferrol y presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol y Comarca, José Manuel Rey Varela, encabezó -junto a miembros del Foro Ciudadano por el Ferrocarril, regidores de municipios vecinos, otras autoridades políticas, diputados provinciales, y numerosos agentes sociales- y participó en la movilización, a la que en los días previos llamó a la participación a través de un bando. Entre los asistentes se encontraban la directora xeral de Movilidad de la Xunta de Galicia, Judit Fontela; José Ramón Besteiro, secretario xeral del PSdG-PSOE y portavoz socialista en el Parlamento gallego; Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso; Manuel Lago, diputado de SUMAR; el presidente de la diputación provincial, Valentín Gonzçalez Formoso; los parlamentarios nacionalistas Mon Fernández y Xosé M. Golpe; y el parlamentario socialista, Aitor Bouza.

La concentración inicial se celebró en la explanada de la estación del ferrocarril y desde allí comenzó un recorrido por las calles del centro de la ciudad concluyendo la marcha en la plaza de Armas.

El acto central se celebró en el balcón del Ayuntamiento, donde fue leído un manifiesto por la productora y directora cinematográfica Chelo Loureiro y el excapitán del equipo de baloncesto OAR Ferrol, Miguel Loureiro, en presencia de alcaldes de todos los partidos políticos de la zona.

El texto, que constituye una «declaración institucional por un tren del Siglo XXI«, comenzó lamentando que la ciudadanía está reclamando su derecho a no ser «permanentemente excluidas de la modernización del transporte ferroviario ambiental y socialmente sostenible».

MANIFIESTO

El Foro ha realizado un diagnóstico de la situación actual, señalando que Ferrol está excluido del Eje Atlántico Ferroviario de alta velocidad y que la comarca ha sido «sistemáticamente marginada» en las inversiones ferroviarias importantes de Galicia.

Entre los puntos más críticos, se detalló la línea Ferrol-A Coruña, ya que el tramo Ferrol-Betanzos Infesta fue construido entre 1909 y 1913, lo que supone un trazado de 112 años de antigüedad. Posee curvas de radio pequeño, está «sin electrificar» y mantiene «traviesas de madera», lo que lo convierte en un trazado «decimonónico» con tiempos de viaje «no competitivos».

Sobre la conexión con Madrid, se recordó que desde el pasado mes de junio se eliminó la conexión directa a Madrid, lo que aísla aún más a la zona. En cuanto a la línea de Ancho Métrico, la antigua FEVE, entre Ferrol y Ribadeo, sufre una «falta de inversión en infraestructura» y un material rodante «escasamente fiable, con averías constantes» y frecuencias escasas, con una «deterioración paulatina año tras año».

Sobre el Corredor Atlántico, las conexiones portuarias de Ferrol no están integradas en el Corredor Atlántico Europeo de Mercancías, lo que el desarrollo económico de la comarca. «Ferrol es la única de las siete ciudades gallegas sin plan para la llegada de alta velocidad«, sentenció el manifiesto.

Por su parte, Miguel Loureiro, fue el encargado de poner sobre la mesa una lista de nueve peticiones conjuntas a la Xunta y al Gobierno central, entre las que destaca la necesidad de recuperar servicios perdidos y planificar infraestructuras de futuro, además de recuperar la relación directa con Madrid e incrementar las frecuencias entre Ferrol y A Coruña para que sean competitivas.

OTRAS DEMANDAS

También solicitan la creación de un servicio de Cercanías entre Ferrol y A Coruña, un espacio urbano donde residen más de 600.000 personas, así como resolver en 2025 las alegaciones al proyecto de construcción del bypass de Betanzos-Infesta e iniciar la redacción del proyecto.

Además, piden asegurar la intermodalidad de los transportes, con la firma del convenio para la estación, e instan a la Xunta de Galicia a solicitar el traspaso de competencias de los servicios de viajeros por ferrocarril, así como impulsar las actuaciones para garantizar la llegada efectiva de la Alta Velocidad a Ferrol y Lugo.

Los convocantes concluyeron que el impacto de la exclusión ferroviaria va más allá del transporte de viajeros y afecta a la movilidad de mercancías, el desarrollo económico y la competitividad de una comarca que ya ha sufrido históricamente la «marginación» inversora.



AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE DE FERROL

Minutos antes de la salida de la manifestación, José Manuel Rey Varela agradeció la presencia masiva de vecinos y vecinas de Ferrol y comarca así como la labor del Foro Ciudadano por el Ferrocarril, haciendo hincapié en que el tren es el futuro del entorno, una pieza clave para vertebrar los proyectos que Ferrol tiene en marcha y que precisan de unas infraestructuras modernas, que conecten a la ciudad con Galicia, España y Europa, con el Eje Atlántico y con la red global.

Después de que Rey Varela trasladara la problemática existente en numerosas ocasiones al Ministerio de Transportes -tanto por escrito como personalmente al propio ministro-, el regidor aseguró que “hoy nos manifestamos para reclamar, una vez más, la mejora del servicio ferroviario y lo hacemos unidos”. “Llevamos décadas denunciando una situación insoportable para la ciudadanía”, aseveró, con un “ferrocarril obsoleto, sin mantenimiento con tiempos de viaje muy elevados y con menos frecuencias que nunca”.

Asimismo, recordó que Ferrol es la única de las siete grandes ciudades gallegas en la que aún no se inició trámite alguno por parte del Ministerio en relación a la construcción de la estación intermodal, vital para la modernización del servicio tanto de pasajeros como de mercancías. “Ferrol y comarca no pide más que nadie, pero tampoco nos conformaremos con menos y hoy estamos reclamando que se nos respete, porque esta tierra no puede seguir siendo un área periférica en lo que respeta al transporte ferroviario”, añadió. “Juntos somos más fuertes y juntos, nuestra voz, el clamor de toda una comarca, tiene que ser escuchada”, concluyó.

«ESTA MANIFESTACIÓN ES JUSTA, SERIA Y NECESARIA»(José R. Besteiro-PSOE)

Por su parte el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro señaló que apoyaba una movilización “justa, seria y necesaria” que lleva un año articulando a millares de vecinos en la defensa de un derecho básico: la comunicación, “no llega con resistir; hay que avanzar”. Por eso situó como prioridad “una nueva conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña que permita viajar en media hora, entre 30 y 35 minutos, con un trazado nuevo, competitivo y pensado para el futuro”. El líder socialista valoró “cualquier mejora en el trazado actual”, pero subrayó que “no son suficientes” y que Galicia no puede seguir anclada en soluciones de hace décadas. “Hablamos de un área que atiende la cerca de medio millón de gallegos y gallegas. Esta comarca merece ambición”, indicó.

Además, avanzó que el PSdeG ya trabaja para que el Gobierno de España incorpore en los próximos Presupuestos Generales una partida específica para el nuevo trazado ferroviario que defiende la ciudadanía de Ferrolterra y que este domingo reclamaron cientos de personas en la calle. “Lo que pedimos es claro: mejoras inmediatas en el servicio actual y un trazado nuevo que conecte Ferrol con la Coruña y con el alta velocidad. Este es el camino se queremos que Ferrolterra deje de esperar por los trenes del futuro”.

«REIVINDICAMOS UN TREN ACORDE AL SIGLO XXI» (Esperanza Piñeiro, del Foro Ciudadano)

Esperanza Piñeiro, del «Foro Ciudadano manifestó que «desde Ferrol lo que reivindicamos es un tren moderno que sea acorde al siglo XXI. Porque tenemos una discriminación con respecto a otras partes de Galicia. Seguimos teniendo los mismos tramos que se construyeron a finales del siglo XIX y principios del XX.

Entonces, estamos excluidos del Eixo Atlántico que estaba previsto que fuese desde Ferrol hasta Tui y quedamos fuera. Solo se construyó desde Coruña hacia el sur.

Y también estamos excluidos del Corredor Atlántico de Mercancías. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos más frecuencias horarias de tren. Porque los horarios que hay en este momento, aparte de ser muy pocos, no nos sirven. Ni para ir a trabajar a Coruña, ni a gestiones, ni para venir de Coruña aquí, ni para moverse los estudiantes. Porque son muy pocos y con horarios desacordes«.

«HACER VER AL GOBIERNO QUE ESTO ES UN CLAMOR POPULAR» (Néstor Rego, del BNG)

Néstor Rego, del BNG, miembro del Congreso de los Diputados, señaló que «estoy aquí apoyando esta movilización popular porque compartimos el objetivo de reclamar que Ferrol tenga las comunicaciones adecuadas al siglo XXI, particularmente las comunicaciones ferroviarias.

No puede ser que Ferrol quede atrás. Está claro que tener unas buenas comunicaciones es una premisa fundamental para los Desenvolvimiento Social y Económico.

Por eso el BNG lleva mucho tiempo reclamando la modernización de las líneas ferroviarias, de la red ferroviaria interna de nuestro país, particularmente la línea entre Ferrol y Coruña, con la construcción, además, del bypass de Betanzos, y de la línea de la antigua Feve. Hace dos meses interpelamos al ministro de Transportes sobre esto porque, además, tenemos esa reclamación incorporada al Acuerdo de Investidura, igual que la puesta en marcha de las cercanías ferroviarias, que también debe estar operativa en la comarca de Ferrol. El ministro reitera el compromiso, pero la mejor manera de mover al Gobierno, de hacer que empiece a actuar, es que vea que esto no es una reclamación de esta fuerza política o de cualquiera otra, sino que es una demanda popular, que es un clamor de la ciudadanía de Ferrol, que quiere tener unas comunicaciones adecuadas y que no está dispuesto a admitir que Ferrol queda atrás.

Por eso hoy aquí hay tanta gente y por eso tenemos la convicción de que esta movilización va a ser un punto de inflexión, un impulso definitivo a las actuaciones necesarias para mejorar las comunicaciones de Ferrol en la comarca».

«LLEVAMOS DÉCADAS DE ABANDONO EN MATERIA FERROVIARIA»(González Formoso)

Por su parte el presidente de la diputación, Valentín González Formoso, destacó en la manifestación que “hay un clamor en Ferrolterra, Eume y Ortegal contra la discriminación a esta esquina de Europa que reclama que aprovechemos la ocasión de que los fondos europeos están encima de la mesa para contar con una planificación del Estado que nos permita por fin tener acceso a una infraestructura ferroviaria del siglo XXI y no del siglo XIX” “Llevamos décadas de abandono en materia ferroviaria por parte de distintos gobiernos y ahora le toca tanto al Gobierno del Estado cómo al Gobierno autonómico que se impliquen en una solución ferroviaria que nos homologue con el resto de Galicia, que nos permita ser competitivos”, afirmó. El presidente provincial insistió en la importancia estratégica de la línea Ferrol–A Coruña para garantizar el equilibrio territorial, la competitividad industrial y la lucha contra la despoblación. El presidente de la Diputación consideró que la movilización ciudadana hace visible “una necesidad histórica” y mostró la total disposición de la institución provincial para colaborar en esta justa reivindicación. «UNA REIVINDICACIÓN JUSTA» (Manuel Lago, de SUMAR)

Manuel Lago, diputado de SUMAR manifestó que « Estamos aquí apoyando una reivindicación justa de la sociedad ferrolana. Ferrol no es que tenga un mal, lo que no tiene es Ferrocarri».

Y eso es inadmisible en un área geográfica de dimensión económica y poblacional como es Ferrolterra . En SUMAR, yo mismo, como diputado de la provincia llegué a tres compromisos, primero, hacer gestiones para que en el mes de diciembre se produzca una reunión del Foro con Adif y Renfe en Madrid. Segundo, como SUMAR incorporar las demandas en los presupuestos del Estado de 2026, que estamos negociando con el Partido Socialista, y ahí vamos a demandar que se incluyan las inversiones más imprescindibles, especialmente el bypass de Betanzos. Y en tercer lugar, conseguir una declaración unánime de los grupos en el Congresos de los diputados,especialmente los grupos gallegos, que representan a Galicia, en defensa de una reivindicación justa que tiene la sociedad ferrolana y que nosotros compartimos el 100%.».