El Centro de Interpretación Caldoval, Mugardos, ofrece visitas guiadas a la villa romana de Noville

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El sábado 6 de diciembre se ha programado una nueva cita con la villa romana de Noville (Franza, ayuntamiento de Mugardos), el yacimiento arqueológico recibirá visitas guiadas de la mano de las trabajadoras del museo de Caldoval con toda la información obtenida en las excavaciones que se llevaron a cabo en los años 80 y las que se realizaron recientemente el pasado mes de septiembre.

En esta ocasión habrá dos turnos de mañana: 10:30 y 12:30 horas. Se trata de una actividad para todos los públicos, gratuita y con una duración de una hora aproximadamente.

Para reservar plaza hay que llamar al 687072116 (en horario de apertura del Centro de Interpretación de Caldoval: de viernes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas) o al correo info@museocaldoval.gal (facilitando nombre, número de participantes y un teléfono de contacto).

Se comunicará la cancelación de la actividad en caso de temporal, ya que es al aire libre.

Un par de cosas a tener en cuenta para esta actividad es que el punto de encuentro del grupo es el tanque de tormentas del Lugar do Monte (Franza), y el coche deberá dejarse arriba en las rotondas de Lugar O Monte.

Otro apunte a tener en cuenta es que el terreno es húmedo, así que lo mejor es usar calzado adecuado como botas de agua.