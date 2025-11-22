Rincón gastronómico-Chocos con arroz

Ofrecemos hoy una receta fácil aunque nos llevará la preparación unos sesenta minutos, así que aprovechar un dia «sin prisas» y a disfrutar del choco con arroz.
Ingredientes para 2 personas:
- 300 gr de chocos frescos
- Media cebolla
- 2 dientes de ajo
- Medio pimiento verde
- 1 tomate maduro
- 0´75 litros de caldo de pescado
- Laurel
- Pimentón dulce
- Vino blanco
- 175 gr de arroz
- Hebras de azafrán
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Preparación:
- Empezamos preparando el sofrito base para el arroz, para lo cual picamos la cebolla, el ajo y el pimiento y lo ponemos a freír en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
- Añadimos también 2 hojas de laurel y una pizca de sal.
- Es importante hacer el sofrito a fuego lento, ya que es la base para que luego el arroz esté riquísimo!!
- Cuando esté bien cocinado añadiremos una cucharadita de pimentón, lo cocinaremos y a continuación incorporamos el tomate maduro en trozos y dejamos que vaya reduciendo el agua del tomate.
- Le echamos también un chorrito de vino blanco y dejamos unos minutos más al fuego para que reduzca.
- Una vez tenemos el sofrito, lo trituramos, aunque es opcional.
- A continuación troceamos el choco y lo añadimos al sofrito, dejándolo a fuego medio hasta que el choco tome temperatura y en ese momento añadimos la mitad del caldo de pescado y el arroz.
- Lo mantenemos a fuego fuerte 3 minutos para que el arroz absorba todo el sabor y acto seguido añadimos el resto del caldo y unas hebras de azafrán.
- Bajamos el fuego y lo dejamos unos 15 minutos que se vaya haciendo el arroz.
- Retiramos del fuego y dejamos que repose unos 2 minutos antes de servirlo…y a disfrutar!!