Rincón gastronómico-Chocos con arroz

23 noviembre, 2025 Dejar un comentario 56 Vistas

Ofrecemos hoy una receta fácil aunque nos llevará la preparación unos sesenta minutos, así que aprovechar un dia  «sin prisas» y a disfrutar del choco con arroz.

Ingredientes para 2 personas:

  • 300 gr de chocos frescos
  • Media cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Medio pimiento verde
  • 1 tomate maduro
  • 0´75 litros de caldo de pescado
  • Laurel
  • Pimentón dulce
  • Vino blanco
  • 175 gr de arroz
  • Hebras de azafrán
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal

Preparación:

  1. Empezamos preparando el sofrito base para el arroz, para lo cual picamos la cebolla, el ajo y el pimiento y lo ponemos a freír en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
  2. Añadimos también 2 hojas de laurel y una pizca de sal.
  3. Es importante hacer el sofrito a fuego lento,  ya que es la base para que luego el arroz esté riquísimo!!
  4. Cuando esté bien cocinado añadiremos una cucharadita de pimentón, lo cocinaremos y a continuación incorporamos el tomate maduro en trozos y dejamos que vaya reduciendo el agua del tomate.
  5. Le echamos también un chorrito de vino blanco y dejamos unos minutos más al fuego para que reduzca.
  6. Una vez tenemos el sofrito, lo trituramos, aunque es opcional.
  7. A continuación troceamos el choco y lo añadimos al sofrito, dejándolo a fuego medio hasta que el choco tome temperatura y en ese momento añadimos la mitad del caldo de pescado y el arroz.
  8. Lo mantenemos a fuego fuerte 3 minutos para que el arroz absorba todo el sabor y acto seguido añadimos el resto del caldo y unas hebras de azafrán.
  9. Bajamos el fuego y lo dejamos unos 15 minutos que se vaya haciendo el arroz.
  10. Retiramos del fuego y dejamos que repose unos 2 minutos antes de servirlo…y a disfrutar!!

