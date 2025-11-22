Rincón gastronómico-Chocos con arroz

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ofrecemos hoy una receta fácil aunque nos llevará la preparación unos sesenta minutos, así que aprovechar un dia «sin prisas» y a disfrutar del choco con arroz.

Ingredientes para 2 personas:

300 gr de chocos frescos

Media cebolla

2 dientes de ajo

Medio pimiento verde

1 tomate maduro

0´75 litros de caldo de pescado

Laurel

Pimentón dulce

Vino blanco

175 gr de arroz

Hebras de azafrán

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Preparación: