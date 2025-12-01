Ginecología del CHUF recibe un premio nacional por un estudio sobre la detección del VPH

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Realizaron un estudio observacional prospectivo entre noviembre 2022 y junio 2025; y se estudiaron 519 mujeres, con una edad media 50,9 años, y distribuyeron los resultados según cada uno de los tipos de lesiones VPH.

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol-CHUF es premiado a nivel nacional por un estudio sobre la importancia de los cribados del Virus de Papiloma Humano VPH, en el XXXVII Congreso de la AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia), que se celebraba este fin de semana, 28 y 29 de noviembre, en Tenerife. El trabajo Riesgo HSIL/CIN 2+ en pacientes del área sanitaria de Ferrol remitidas a colposcopia por el programa de cribado poblacional de Galicia fue presentado como comunicación, pero el comité científico de este encuentro nacional consideró elevarlo por su calidad, e incluirlo como relatorio, finalmente, también fue premiado.

Los autores de este trabajo son Pedro Beira Salvador, Raquel Iglesias Méndez y Tamara García Granda, especialistas y residente del Servicio de Ginecología del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Tal y como explicó Pedro Beira, que defendió el estudio en el Congreso nacional, el objetivo era evaluar la prevalencia de las lesiones (denominadas HSIL/CIN2 ) en mujeres con citología negativa y VPH AIRE (de alto riesgo positivo) remitidas desde el cribado poblacional a colposcopia, que es una visión por microscopía para observar el cuello del útero previa preparación con ácido acético, y que permite ver las lesiones que serán susceptibles de confirmar en biopsia, así como describir los hallazgos histológicos y la necesidad de tratamiento escisional.

Detección de VPH identifica lesiones significativas

Para esto, realizaron un estudio observacional prospectivo entre noviembre 2022 y junio 2025; y se incluyeron mujeres remitidas a colposcopia con citología negativa y VPH AIRE positivo. Se estudiaron 519 mujeres, con una edad media 50,9 años, y distribuyeron los resultados según cada uno de los tipos de lesiones VPH, de coinfecciones, biopsias exocervicales o estudios endocervicales, entre otras muchas.

En este trabajo pormenorizan los resultados uno a uno, y avalan la importancia de este cribado ya que concluyen que, con la detección de VPH AIRE de alto riesgo, se identifican lesiones que podrían pasar desapercibidas. Esto es ajusta mucho más la búsqueda de la lesión. “Nuestros hallazgos apoyan la colposcopia inmediata en casos de VPH16/18 positivo y un seguimiento estrecho en infecciones persistentes por otros VPH de alto riesgo”, tal y como se está haciendo con el cribado gallego en marcha.