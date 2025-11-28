La Guardia Civil retira y detona un artefacto explosivo hallado en una vivienda en Ortigueira

La Guardia Civil ha intervenido y detonado deforma controlada un artefacto explosivo de la Guerra Civil, concretamente una granada de mortero, hallada en el sótano de una vivienda particular en la localidad de Ortigueira.

La actuación se inició tras recibir la Guardia Civil una llamada telefónica de alerta por parte de uno de los propietarios del inmueble, quien comunicó el hallazgo del artefacto mientras realizaba labores de limpieza

en el sótano de la vivienda.

Inmediatamente, efectivos del Puesto de Ortigueira se desplazaron al lugar, donde confirmaron la veracidad de los hechos y procedieron a acordonar y establecer un perímetro de seguridad en la zona para proteger a los vecinos y evitar cualquier riesgo.

Tras confirmar que se trataba de una granada de mortero antigua y, que aparentemente se encontraba cargada, se activó el protocolo para la intervención de especialistas. Se movilizó al Equipo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de A Coruña.

El Equipo GEDEX procedió a la retirada segura del artefacto. Posteriormente, el proyectil fue trasladado a una cantera abandonada en la zona de Lombao de la misma localidad, donde se llevó a cabo su detonación controlada siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Consejos de Seguridad a la Ciudadanía

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de la no manipulación de este tipo de material explosivo, que, aunque antiguo, conserva intacta su peligrosidad.

En caso de hallazgo de cualquier objeto que pudiera ser un artefacto explosivo:

NO TOCAR NI MANIPULAR el objeto bajo ningún concepto.

Señalizar la zona de forma rudimentaria si es posible.

Avisar de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando la ubicación exacta del hallazgo.