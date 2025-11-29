Valdoviño celebra su Feirón mensual con dos puestos especiales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El mercadillo contará con dos puestos especiales, el de la ONG Manos Unidas y el de alumnos de la ESO del CPI Atios.

El Feirón mensual de Valdoviño regresa este domingo 30, último del mes, a la puerta del Sol. Y lo hará con dos puestos muy especiales.

Por un lado acudirá la delegación en el municipio de la ONG Manos Unidas para poner a la venta merchandising solidario con el que financiar los proyectos de cooperación en marcha. Y junto a ésta, participarán alumnos de la ESO del CPI Atios, también con un punto de venta con el que recaudar fondos para la excursión de fin de curso.

Una buena oportunidad para colaborar y seguro encontrar algún detalle para colocar bajo el árbol de Navidad.

Durante toda a mañana, podremos encontrar también los puestos tradicionales de textil, alimentación, productos de la huerta… en una cita que organiza la Asociación de Mulleres María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento de Valdoviño.