Gobierno de Ortigueira y lider del Psoe local llegan a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos ´26

El documento económico, que está terminando de perfilarse, ascenderá a unos 8,5 millones de euros, un incremento de más del 25% respecto del último aprobado, que data de 2022. El acuerdo entre el gobierno local y el PSOE de Ortigueira incluye actuaciones e inversiones en todas y cada una de las parroquias por valor de tres millones de euros. Además, se creará una comisión de seguimiento para actualizar periódicamente el grado de ejecución de lo acordado entre ambas partes.

El gobierno local de Ortigueira ha llegado a un acuerdo con Juan V. Penabad Muras, líder del PSOE de Ortigueira, para sacar adelante los presupuestos municipales 2026. En el documento de acuerdo, se establecen una serie de medidas acordadas por ambas partes para que el municipio pueda contar con un documento económico actualizado y adecuado a las necesidades actuales.

Tras las negociaciones—en las que participaron el alcalde, Valentín Calvín; la concejala de Hacienda, Isabel Rego, y el propio Muras—, esta hoja de ruta establece actuaciones e inversiones a petición de Muras por un valor de unos tres millones de euros, que se irán ejecutando de forma progresiva. Además, también se estima un millón de euros en posibles ingresos municipales extraordinarios.

Dichas inversiones llegarán a todas y cada una de las parroquias y se creará una comisión de seguimiento para ir actualizando el estado de ejecución. La mayoría de las inversiones hacen referencia a cuestiones básicas como asfaltados, mantenimiento y ampliación de carreteras municipales, iluminación, cuestiones relacionadas con la recogida de basuras, o redes de abastecimiento y saneamiento; aunque también actuaciones puntuales como un nuevo parking de autocaravanas y unas nuevas pistas deportivas en Espasante; la ampliación de las plazas de aparcamiento en el entorno del CEIP José María Lage, o la compra de una parcelas para crear aparcamientos junto al centro social y la iglesia de Cuíña.

Este acuerdo recoge, según explican ambas partes, “la voluntad de una gran mayoría de vecinos y vecinas de Ortigueira, que llevan meses demandándonos soluciones reales, algo que, indiscutiblemente, logramos con este acuerdo”. “Esto no es más que el resultado de meses de trabajo por y para Ortigueira, pues es el concello el que sale beneficiado”, afirman.

En el acuerdo, ambas partes manifiestan que su único propósito es “mejorar los servicios y las necesidades de los vecinos y vecinas de este concello, valorando de forma conjunta cuales son los proyectos más prioritarios”. El gobierno local considera este pacto “fundamental para la estabilidad del municipio y la ejecución de los proyectos”.

Por otra parte, lamentan la “falta de colaboración y de sentido de villa” de BNG y Primeiro Ortigueira, con quien también mantuvieron reuniones para llegar a un posible acuerdo, “quedando claro desde el primer momento que anteponen sus intereses partidistas y personales antes que los de los vecinos y vecinas de Ortigueira; pues en ningún momento tuvieron la intención de llegar a un acuerdo”.

Es por esto que agradecen al líder de los socialistas de Ortigueira “la buena disposición mostrada para negociar un documento de tanto calado para el Concello”. Destacan que “más allá de las ideologías, la razón de ser de la política local es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, el gobierno local celebra que “la política de pactos sigue siendo posible; eso sí, siempre que se den las condiciones necesarias de voluntad y altura de miras” y afirma que “continuaremos trabajando para construir un futuro mejor para todos”.

Sobre el propio documento económico, que está pendiente de cerrarse, ronda los 8,5 millones de euros, un incremento de más de 2 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas, en 2022, cuando ascendían a 6,2. Esto representa un crecimiento de más del 25%.