Valdoviño abre el 1 de diciembre el plazo para solicitar las ayudas para los regalos de Navidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Están dirigidas a familias empadronadas con menos recursos.

El Ayuntamiento de Valdoviño abre el próximo lunes 1 de diciembre, y por espacio de 10 días hábiles, el plazo de solicitud para optar a las ayudas de Navidad para la adquisición de regalos.

El Boletín Oficial de la Provincia publicaba esta semana la convocatoria de esta línea de subvenciones con la que contribuir a que todos los niños y niñas puedan tener su regalo en estas fechas, apoyando la situación económica en la que se encuentran algunas familias. Se trata de una ayuda de una cuantía única de 50 euros que podrá destinarse a juegos y juguetes, aparatos tecnológicos o ropa.

La convocatoria está dirigida a padres, madres, tutores/las o familias acogedoras con hijos o hijas menores de edad y empadronados/as en Valdoviño que no superen unos ingresos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria (la consulta puede realizarse a través de la sede electrónica municipal y el tablero de anuncios de la casa consistorial).

Las solicitudes y la documentación requerida se presentará en el registro general de la Casa del Ayuntamiento de Valdoviño de lunes a viernes en horario de 9 la 14 horas o a través de la sede electrónica.