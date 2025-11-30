Cofer presenta posibilidades de inversión en Ferrol y su área de influencia en una misión comercial en México y EE.UU.

La iniciativa, liderada por el presidente de la organización, Cristóbal Dobarro, ha visibilizado las oportunidades que ofrece la zona en dos mercados de primer nivel.

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), en el marco del convenio firmado con el IGAPE y el Concello de Ferrol para impulsar el desarrollo económico de la zona, acaba de concluir una misión comercial en México y Estados Unidos, donde una delegación encabezada por el presidente de la organización, Cristóbal Dobarro, ha llevado distintas posibilidades de inversión en Ferrol y su área de influencia a estos dos mercados de primer nivel.

“El objetivo de la misión ha sido el de tratar de atraer inversión extranjera en la comarca. Para esto, hemos llevado diversas propuestas, que van desde la posibilidad de adquisición de empresas de la zona hasta la participación en proyectos que impulsan compañías de aquí o el desarrollo de iniciativas turísticas e inmobiliarias”, comenta Dobarro.

En este sentido, la documentación relativa a estos proyectos se ha presentado a diferentes agentes. En Ciudad de México, por ejemplo, se ha entregado a Umegal (la Unión Mexicana de Empresarios Gallegos) y a la Cámara de Comercio Española en México. En Querétaro, se visibilizaron estas oportunidades de inversión con responsables de la empresa Sistemex, especializada en las infraestructuras de telecomunicaciones. Y en Estados Unidos, se mantuvieron reuniones con la empresa Greenbrier, una compañía industrial del sector del ferrocarril; y con el fondo de inversión de la familia Centurión.

“Confiamos en que pueda fructificar alguna inversión en la zona y que sirva de catalizador para proyectos que ya están en marcha o para el lanzamiento de nuevos que ayuden al crecimiento económico de la comarca”, recalca el presidente de COFER.