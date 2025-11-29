Gómez Caamaño señala al Área Sanitaria de Ferrol como referencia en cirugía robótica

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacou as cifras de actividade da área sanitaria de Ferrol en cirurxía robótica, que a colocan como referencia neste ámbito ao superar as 1.500 operacións desde 2021 realizando só no que vai de ano máis de 500.
Gómez Caamaño, acompañado da xerente da área sanitaria de Ferrol, Fernanda López, do alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, Manuel Díaz, presidente da Sociedade de Ciruxía de Galicia, interveu no acto de inauguración da LXIX Reunión da Sociedade de Cirurxía de Galicia, celebrado no auditorio do Hospital Arquitecto Marcide.Trátase dun evento que reúne a profesionais do ámbito cirúrxico para compartir coñecementos, avances e experiencias nunha contorna de colaboración e aprendizaxe.
Durante dúas xornadas -o venres, e hoxe, sábado- os asistentes teñen a oportunidade de profundizar, a través dun amplo e variado programa científico, en temas como a cirurxía de mama, a parede abdominal, a intelixencia artificial aplicada á cirurxía, urxencias e catástrofes, entre outros asuntos de grande
relevancia.
O programa inclúe actividades prácticas nas aulas de simulación do Hospital Naval, así como formación teórica no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), que actualmente se atopa en proceso de modernización e
ampliación para ofrecer un mellor servizo á comunidade sanitaria da zona.
O Conselleiro
Na súa intervención no acto, o conselleiro de Sanidade fixo fincapé na aposta da Xunta pola tecnoloxía robótica coa incorporación no ano 2021 de robots Da Vinci nas sete áreas sanitarias, o que sitúa Galicia entre as comunidades autónomas con maior implantación da cirurxía robótica na sanidade pública.
O investimento do Goberno galego de máis de 56 millóns de euros para dotar cada hospital de referencia dun robot, permitiu realizar xa máis de 11.400 intervencións robóticas.
Hoxe estes equipos están plenamente integrados e compartidos por múltiples especialidades, desde cirurxía xeral ata uroloxía ou xinecoloxía e, nalgúns centros, tamén cirurxía torácica e maxilofacial.
Na súa intervención, o conselleiro remarcou que a cirurxía robótica abriu un camiño que xa non ten retorno e sinalou a necesidade de facer balance de resultados ata o momento, para identificar áreas de mellora e planificar o futuro co maior atino posible.
Gómez Caamaño sinalou tamén o carácter pioneiro do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol na colaboración de cirurxía coa unidade de enfermidade inflamatoria intestinal do servizo de dixestivo, unidade certificada co grao de excelencia nacional.
Ademais, Ferrol incorporou técnicas innovadoras como a fibra láser para o tratamento ambulatorio das fístulas anais e realizou a primeira cirurxía bariátrica da área no ano 2019.
Intervención del alcalde
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participou xunto co conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, na inauguración da LXIX reunión da Sociedad de Cirugía de Galicia.
“Este encontro constitúe un foro idóneo para compartir innovacións, descubrimentos e experiencias”, afirmou o rexedor.
Entre as melloras que levarán a cabo no CHUF, destacan a renovación do bloque cirúrxico no Hospital Naval e no Marcide, así como a creación de novas consultas externas e a modernización da área de urxencias. “Estas iniciativas
son fundamentais para adaptar as instalacións ás novas demandas da cirurxía, que está en constante evolución”, afirmou Rey Varela.
Para finalizar, o rexedor agradeceu á Sociedad de Cirugía de Galicia, presidida por Manuel Díaz, que “teña elixido Ferrol para a celebración desta cita, e aproveitamos para invitalos a que coñezan a nosa cidade durante estes días”.