El futbolista ferrolano del Real Madrid, Álvaro Carreras, estrella en el encendido navideño en la Plaza de Armas

Ya es navidad en Ferrol, con el tradicional encendido de la iluminación navideña en la noche de este viernes, realizada por el deportista ferrolano más internacional en la actualidad, el futbolista del Real Madrid, Álvaro Carreras.

Llegaba con unos minutos de retraso sobre el horario previsto, siendo recibido en la misma Plaza de Armas por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibiendo ya el primer baño de masas de todos los jóvenes aficionados que esperaban su llegada y donde el jugador ferrolano hizo las delicias de todos ellos, haciéndose fotos y firmando autógrafos con todos.

De la mano del regidor entraba en el Palacio Municipal, donde mantuvo una breve reunión en alcaldía para, posteriormente, recibir el saludo del gobierno municipal y de la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros; en un acto oficial donde brillaba por su ausencia representantes de los grupos municipales de la oposición PSOE, BNG y Ferrol en Común.

Álvaro Carreras firmaba en el Libro de Oro de la ciudad: “Muchísimas gracias por el trato tanto hacia mi como mi familia. Por más años aquí. Un placer, Álvaro Fernández Carreras.”

Con el acto institucional finalizado, el siguiente paso era ir al escenario instalado para la ocasión en la Plaza de Armas, donde durante bien entrada la tarde actuó la agrupación musical Virgen del Carmen y, posteriormente, la sesión de música del locutor de Cadena 100, Juan Sobrino.

En su intervención, en una Plaza de Armas llena, aunque con muchos paraguas debido a las intermitentes lluvias en la ciudad, el alcalde quería destacar la figura de un Álvaro Carreras que había demostrado que “desde Ferrol se pode chegar lonxe, dende o Racing de Ferrol ao Real Madrid.”

Antes de darle al botón de encendido, Álvaro Carreras reconocía que era un “orgullo estar en Ferrol delante de tanta gente” tanto para su familia como para él. En esta vuelta a casa “tengo el placer de dar la bienvenida a la navidad”, afirmando que quería estar en este acto una vez se lo propusieron “ya que he venido desde Madrid solo para estar aquí con todos vosotros”, y que esta noche regresa a la capital para volver a incorporarse a la disciplina de su equipo, que visitará Girona este domingo en partido de liga. El ferrolano les deseaba Feliz Navidad a todos los presentes “y que Papá Noel y los Reyes Magos os traigan lo que os merecéis.”

Tras una cuenta regresiva de diez, se producía el encendido de la iluminación navideña en la ciudad, aunque, por culpa de las inclemencias del tiempo, la base del árbol de navidad de la Plaza de Armas tardó unos minutos en encender por un fallo eléctrico y solo hacerlo la estrella, algo que fue solventado en pocos minutos.

Álvaro Carreras ya es toda una estrella, firmando muchas camisetas que le lanzaban desde el público, con el alcalde y los concejales ayudándole a recoger todas aquellas que le hacían llegar, la mayoría del Real Madrid, aunque también alguna de su anterior club, el Benfica. Algo que se repetía a su salida del escenario, nuevamente con muchos jóvenes pidiéndole fotos y autógrafos estando unos veinte minutos atendiendo a todos los que se lo pedían.

Posteriormente, el último acto era una pequeña visita a la cercana Plaza de Amboage, que estrenaba iluminación navideña en este año, donde, a pesar de no ser anunciada anteriormente, había jóvenes aficionados también esperando la presencia del jugador del Real Madrid, aunque este ya mucho más breve, debido a que ya tenía que regresar a la capital.