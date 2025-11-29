Ferrol conmemoró el «Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer»

En la tarde de este sábado, día 29 de noviembre, se celebró en el teatro Jofre el acto ciudadano del 25N -Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y que reunió a la ciudadanía ferrolana para mostrar su repulsa ante esta lacra.
El acto, presentado por Elba Pedrosa, actriz, bailarina, presentadora de televisión y periodista, se inició guardando los asistentes un minuto de silencio, por los asesinatos, por presunta violencia de género, a dos mujeres, una de 60 años y otra de 25, en la provincia de Málaga.
La edil María Elvira Miramontes Más, Concelleira de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, fue la encargada de dar lectura a la declaración institucional que recoge que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 asciende a 38, y a 1.333 desde el 2003, cuando se inició la recogida de estos datos.
Asimismo, el manifiesto condena cada acto, cada agresor y también a quién niega, minimiza o justifica la existencia de esta violencia y reconoce el compromiso de la ciudadanía gallega en la lucha contra la violencia machista.
El acto también contó con la proyección de un video con una canción de la presentadora y tres piezas más audiovisuales de diferentes representantes de la ciudadanía ferrolana mostrando su repulsa a la violencia de género.
Hubo dos actuaciones de danza cargo de la compañía de Fran Sieira y de despedida a cargo del grupo Violeta Veinte, que interpretó «Jornada de reflexión», «Vuela que vuela»( estreno ), «La vihuela» y «Un corazón roto «.
Cerró el acto el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien puso en valor el lema escogido este año para conmemorar esta fecha, ·»No demos a olvido» recordando a las víctimas del que sigue siendo un problema social de primer orden.
Todas aquellas víctimas de violencia de género pueden recibir ayuda a través del teléfono 016, mediante consultas en línea a través de la dirección electrónica 016- online@igualdad.gob.es; del canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y del chat en línea, accesible desde la página web www.violenciagenero.igualdad.gob.es/.