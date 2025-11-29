El PSOE les toma el pulso a las entidades culturales de Ferrol

Compartir Facebook

El PSOE de Ferrol continúa en su proceso de escucha con las diversas entidades de la ciudad y en la mañana de este sábado tenía lugar en la Casa do Pobo la reunión sectorial de entidades culturales.

Esta reunión ha servido para “tomarle el pulso” a las entidades culturales de la ciudad “y poder debatir con ellos cosas que se pueden mejorar”, afirmaba el secretario xeral del PSOE de Ferrol con el objetivo de «analizar la situación de cara a los próximos años.”

En esta ocasión participaron representantes del Club de Prensa, Fuco Buxán, Toxos e Froles, Xunta de Cofradías e Irmandades de Semana Santa, Filarmónica Ferrolana, Meninas de Canido, Coordinadora de Rondallas y Sociedade Cultural Columba.

Los socialistas están aprovechando estas jornadas con las entidades de la ciudad “para conocer a personas especializadas en el sector cultural que están trabajando en otros lugares para mejorar la gestión en Ferrol.”

Las entidades le han trasladado algunos aspectos a mejorar “y algunas cuestiones vienen de muy lejos” como es la falta de personal estable por parte de la institución para hacer una gestión cultural “que no tenga altibajos en función de que haya un cambio de gobierno o no”. Otro aspecto a mejorar sería la coordinación “ya que hay mucha actividad cultural en Ferrol y a veces se solapan los eventos”, además de necesidades de carácter infraestructural como puede ser “el estado de los espacios culturales o como se ceden.”.

Tal y como se destacó, la Agrupación tiene en marcha varias iniciativas para mantener abierto un canal de comunicación permanente, no solo con el tejido asociativo, sino también directamente con la ciudadanía. Las reuniones sectoriales, de las que la que este sábado es la segunda, tienen un doble objetivo. “Se trata de detectar necesidades, escuchar las inquietudes y recoger propuestas que den respuesta a los problemas, pero de analizar esa información con el objetivo de que sirvan para suministrar nuestro programa político con propuestas de futuro para Ferrol”.