La SAF anuncia su programa cultural 2026 y la creación de la Medalla Sotomayor

La Sociedad Artística Ferrolana-SAF impulsa la cultura local anunciando su programa para el 2026.

Bajo la presidencia del Dr. Ricardo Díaz-Casteleiro Romero, la veterana Asociación de Artistas SAF celebró una animada reunión de su Junta Directiva en su sede de Méndez Núñez 11, en Ferrol. Durante el encuentro, se tomaron decisiones importantes y se perfilaron las actividades que marcarán la agenda cultural de la asociación para el próximo año.

No obstante para antes de final de año, la SAF anuncia varios eventos destacados:

Premio de la Música Gregorio Baudot 25. La entrega de este prestigioso galardón a la Agrupación Musical ACOTAGA tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 20:30 horas en la Capilla de la Merced. El evento contará con la colaboración de TV Ferrol Canal 31 y una actuación de la agrupación premiada.

VI Lareira de Poesía. Próximamente se celebrará este encuentro, que incluirá la presentación del número 31 de la revista « Poesía Galicia «. Esta edición rinde homenaje al recordado profesor Manuel Pérez de Arévalo e incluye textos y poemas de figuras como el Alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, Vicente Araguas, Xohana Torres y otros poetas significados.

XVIII Premio de Piano Juvenil de la SAF. La competición, de carácter regional, se llevará a cabo en el mes de abril de 2026 en la sede de Afundación Ferrol.

Creación de la «Medalla Sotomayor» y Programa Cultural 2026

Coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del insigne pintor ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor, la SAF, que ya organizó una exposición/homenaje el pasado mes de mayo, ha acordado la creación de la «Medalla Sotomayor»; dicho galardón, de carácter anual, distinguirá al mejor pintor gallego por su trayectoria artística.

Además de todo esto, se aprobó el ambicioso Programa Cultural de la SAF para 2026, que incluye:

Premios Literarios (poesía y periodismo).

La celebración de la festividad del patrón de los pintores, Fray Angélico.

La celebración del 41º Salón de la Mujer en la Pintura, con su tradicional exposición colectiva.

Edición de un nuevo cuaderno de Arte Gastronómico, centrado en empresarios de Ferrol y comarca.

Publicación de los números 32 de la revista «Poesía Galicia» y el ejemplar «Pintores Ferrolanos/Semblanzas».

Apoyo y colaboración en el montaje de exposiciones de los socios artistas.

Reconocimientos y Nombramientos

La Junta Directiva también decidió otorgar la X «Paleta de Plata de la SAF» —el máximo galardón de la entidad— a la reconocida pintora e ilustradora ferrolana Corín Cervera. Cervera, Socia de Honor desde 2011, es Comisaria de los Salones de Pintura de la Mujer y ha expuesto internacionalmente en México, Colombia, Suecia, París, Madrid, y localmente en Santiago, A Coruña y Ferrol.

Finalmente, se acordó el nombramiento de los nuevos Socios de Honor, reconociendo su labor a: