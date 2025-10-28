Novoa, de O Parrulo Ferrol, nuevamente preconvocado con la selección española absoluta

28 octubre, 2025 Dejar un comentario 136 Vistas

Novoa ante el Noia Portus Apóstoli en Bertamiráns | O Parrulo Ferrol

Novoa dejó muy buenas sensaciones la pasada semana en su estreno como jugador internacional absoluto con la selección española ante Marruecos y este martes, el seleccionador nacional, Jesús Velasco, lo ha vuelto a incluir en la prelista de 30 jugadores que disputarán un amistoso en Italia, en Campo Ligure el próximo 30 de noviembre.

Esta es la segunda prellamada del jugador de O Parrulo Ferrol en categoría absoluta, esperando que pueda ser uno de los 14 jugadores que puedan estar en la lista definitiva, la cual se dará a conocer el próximo lunes, 3 de noviembre.

Lea también

Oro, Plata y Bronce para los deportistas de la AD Judo Ferrolterra, Alba Bollo, Alejandra Álvarez y Hugo López

Fin de semana de grandes emociones en Avilés para la AD Judo Ferrolterra. Se disputó, …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *