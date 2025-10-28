AECC y Concello presentan la XII andaina y carrera solidaria Ferrol en Marcha contra o Cancro

El Ayuntamiento ferrolano acogió la presentación del evento del pròximo domingo, donde se animó a la ciudadanía a participar y a superar la cifra de inscritos del pasado año, con el objetivo de seguir apoyando la investigación oncológica y los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.

El Ayuntamiento de Ferrol acogió la presentación oficial de la XII edición de la carrera y andaina solidaria Ferrol en Marcha contra o Cancro, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer. La cita tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre y volverá a llenar las calles de la ciudad de camisetas verdes, en apoyo a la investigación oncológica y al mantenimiento los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares.

El acto de presentación contó con la participación del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ferrol, Ricardo Aldrey; la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol, Isabel Estevan, y la vicepresidenta, Mabel Sanesteban.

Los tres representantes destacaron la importancia de mantener el espíritu solidario que caracteriza a esta cita, que cada año reúne a miles de personas en torno a una causa común.

También animaron a la ciudadanía a participar y a superar la cifra de inscritos del pasado año, con el objetivo de seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.

Aldrey avanzó que “esperamos una participación entre 3.500-4.000 personas, mostrando la solidaridade ferrolana”. Aldrey quiso destacar, además, cuatro de los objetivos de esta carrera: fomentar un estilo de vida saludable, concienciar a la ciudadanía en la lucha contra esta enfermedad, recaudar fondos y poner en valor también la ciudad de Ferrol como ejemplo de ciudad solidaria en cuanto a número de participantes.

Desde la Asociación se trasladó además un especial agradecimiento al Concello, a todas las entidades colaboradoras y al voluntariado, cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible que esta jornada crezca año tras año.

Recorrido, horarios e inscripciones

La tradicional carrera y la andaina comenzará a las 11:00 horas desde el Cantón de Molíns, tras las pruebas infantiles, que se celebrarán a partir de las 10:00 horas. El recorrido mantendrá el itinerario circular de cinco kilómetros de las anteriores ediciones, aunque podría modificarse ligeramente con motivo de las obras en el centro de la ciudad. La jornada contará también con diversas sorpresas y con la actuación musical del grupo Malditos Pendejos, que pondrá el broche final a un día marcado por el deporte y la solidaridad.

Las inscripciones continúan abiertas en la web carreirasgalegas.com y en la sede de la Asociación en Ferrol (C/ Tierra, 5), de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:30 horas. El precio de participación es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 14 años, e incluye la camiseta oficial del evento (hasta fin de existencias). La recogida de dorsales y camisetas se realizará el sábado 8 de noviembre, en el Decathlon de Ferrol (Est. de San Pedro s/n), en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:30 horas.

Además, quienes no puedan participar también tienen la posibilidad de colaborar a través del Dorsal 0, disponible tanto en la web como en la sede de la Asociación. Todo lo recaudado se destinará a proyectos de investigación oncológica y a mantener los programas gratuitos de atención a pacientes y familiares.

La XII edición de Ferrol En Marcha Contra o Cancro es posible gracias al compromiso del Concello de Ferrol, al patrocinio de Vegalsa-Eroski y Solán de Cabras, y a la colaboración de numerosas empresas y entidades que hacen posible esta jornada solidaria, Clínica Dental Patricia Aneiros, Alcampo, Teyca-Repsol, Gadis, Ford Galmotor Gonzacar Grupo Resnova, Decathlon, Ali Bebé, Centro Comercial Odeón, Paradores Ferrol, Visualtec, Navantia, Castro de Lobadiz, Unigraf, Error! Ferrol, Enterprise, Grupo Soledad, Arsenal Militar de Ferrol, Federación Gallega de Atletismo y Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.