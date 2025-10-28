La práctica del pickleball va cogiendo fuerza en Ferrolterra

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela junto al concejal de deportes Ricardo Aldrey han visitado las instalaciones existentes en la avenida Nicasio Pérez dedicadas a la práctica de pickleball, una nueva modalidad deportiva de raqueta que está teniendo una gran aceptación entre la ciudadanía.

“Fomentar a práctica do deporte é unha das responsabilidades que temos como administración”, apuntó el regidor, motivo por lo que se está trabajando en la puesta en marcha de la Ciudad del Deporte con la que se mejorarán las principales instalaciones deportivas, “saldando unha débeda que tiñamos cos deportistas e ofrecéndolles os espazos que merecen para adestrar e competir”.

Asimismo, Rey Varela recordó que el Ayuntamiento ofrece subvenciones a clubes y entidades deportivas municipales y, por primera vez, también ayudas la deportistas para contribuir a sufragar los gastos derivados de los desplazamientos a competiciones.