El Baxi Ferrol quiere seguir con su pleno de victorias en la Eurocup este miércoles ante SL Benfica

Penúltimo capítulo del octubre intenso para el Baxi Ferrol, recibiendo este miércoles al SL Benfica, en la 4ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, que se disputará a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera, en el mismo escenario, comparecía en rueda de prensa su entrenador Lino López. Uno de los factores de este partido es la “carga física” que tienen las jugadoras tras jugar durante todo este mes de octubre dos partidos en cada semana, por lo que compensa estos esfuerzos sobre la pista en el día a día “con muchas sesiones de vídeo, más cortas y más al detalle.”

Debido a este elevado ritmo de calendario “tienes que aprovechar en cada partido, para poder crecer en cada jugada o en cada acción”, para que el equipo pueda crecer a nivel colectivo, como también las jugadoras a nivel individual, con el objetivo de “ser ambiciosos.”

Lino López esperaba encontrarse con un mismo SL Benfica con el que habían jugado hace unas semanas. Un equipo “muy duro, que hace muchos contactos, con una intensidad muy alta”, donde las ferrolanas tendrán que ponerse a ese nivel de dureza “para poder competir contra ellas”, pronosticando que seguramente habrá “un marcador bajo” con las defensas siendo las protagonistas.

En la temporada pasada “se le daba mucho valor a cada partido, a cada victoria” y el estar ahora mismo en lo más alto de la fase de grupos “se le está dando mucha más importancia de la que realmente tiene”, recordando que el duelo en tierras portuguesas “fue durísimo, igualado, con alternativas” y el Baxi Ferrol debe centrarse “en el día a día” y no ir de favoritas en este partido, porque sus rivales en esta Eurocup Women “son competitivos y si te confías, estás fuera.”

Lo más importante en esta recta inicial de la temporada es que todas las jugadoras “creen en lo que estamos haciendo y trabajando en el equipo”, sin tener en cuenta el poder tener a una jugadora de referencia como podía ser Gala Mestres “y lo importante es que el equipo trabaje cada posesión, cada defensa”, contando que han llegado muchas jugadoras nuevas “y siguen con su proceso de adaptación” y ahora mismo “todas las jugadoras están implicadas” independientemente del número de minutos de juego que puedan tener sobre la pista.

Esta semana las ferrolanas jugarán sus dos últimos partidos de su octubre intenso en el Pabellón de A Malata “algo que nos da mayor recuperación física y mental”, además de que “puedes hacer las sesiones de entrenamiento mejor”. Una vez superada esta semana el calendario de partidos cogerá la normalidad, jugando generalmente el fin de semana “y eso el equipo lo necesita.”