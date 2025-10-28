Oro, Plata y Bronce para los deportistas de la AD Judo Ferrolterra, Alba Bollo, Alejandra Álvarez y Hugo López

Fin de semana de grandes emociones en Avilés para la AD Judo Ferrolterra. Se disputó, en el Complejo Polideportivo de Avilés, la Super Copa de España Cadete y la Copa de España “A” Infantil, así como un Torneo Junior. El club desplazo siete judocas cadetes, siete infantiles y un Junior, acompañados de sus dos entrenadores Alberto López “Pitu” y Alberto Castro.

En la jornada del sábado por la mañana, destacó la actuación del naronés Hugo López -50kg, quien solo sucumbió en cuartos de final ante el inglés Samuel Knights, a la postre Campeón, ganando a Daniel Silva de Portugal y Adrián García de Galicia. En repesca se impuso al gallego Mateo Cerrillo, al asturiano Enrique Pradel y, en el combate por el Bronce, se impuso al riojano Imanol Blasco.

Otro judoca de Narón, Lolo Picos -90kg, se quedó a las puertas del Bronce perdiendo este combate contra Mario Olcina de Castilla León, consiguiendo un meritorio 5º puesto. Sus compañeros Xoel Siso -66kg, Marcelo Eibe -90kg, Lucia Soto -48kg, Iria Martínez -57kg y Amelia Tenreiro -63 kg, no pudieron pelear por las medallas perdiendo en las rondas preliminares.

El sábado por la tarde se disputó la categoría Junior, donde el fenés Bruno Carrodeguas obtuvo un meritorio 5º puesto, después de realizar una gran competición.

El domingo por la mañana fue el turno de los Infantiles. Destacaron las judocas Alba Bollo, de Fene, que se impuso en su grupo de -48kg, ganando a las judocas Paula Lafragueta de Aragón, Alexia Suarez de Canarias, Ainhoa Giraldo de Madrid y, en la final, a la judoca de Baleares María García.

Y por otro lado la judoca de Narón, Alejandra Álvarez, en el que es su primer año de infantil, se metió en la final de +63 kg, después de imponerse a las judocas Xana Menéndez de Asturias, Violeta Ceriotti de Baleares y Sara Corbella de Aragón. Perdió la final contra la canaria Valeria Lajo, pero consiguiendo Alejandra su segunda medalla consecutiva en Copas de España.

Xabier Mauriz +66kg e Iago Miño -38kg se quedaron a las puertas de las medallas con un meritorio 7º puesto. Sus compañeros Xabier Allegue -55kg, Xeila Herrera -52kg y Ary Pedrouzo -57 kg perdieron en las rondas preliminares.