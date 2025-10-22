Neda pondrá en marcha en noviembre cuatro cursillos de manejo del móvil para mayores

Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la Casa del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Neda organiza, en diferentes puntos de la localidad, como parte de sus actividades de envejecimiento activo, cursos básicos sobre el uso del teléfono móvil, una puerta de entrada a herramientas cada vez más esenciales para la comunicación en la sociedad actual e incluso para realizar tareas básicas. La iniciativa, cuyo objetivo es que las personas mayores aprovechen al máximo las posibilidades que ofrecen los smartphones, tendrá lugar del 10 de noviembre al 5 de diciembre.

Los cursos se impartirán los lunes y miércoles en el centro social Anca, de 16:00 a 17:45 horas, y no Roxal, de 18:00 a 19:45 horas. Los martes y jueves, tanto en el centro cívico Neda, a las 16:00 horas, como en la plaza Puntal, a las 18:00 horas.

Por lo tanto, durante dos días a la semana, los participantes aprenderán a usar las diferentes funcionalidades que ofrecen los smartphones actuales. Serán sesiones sencillas y eminentemente prácticas, en las que habrá tiempo para resolver dudas y hacer sugerencias.

El Ayuntamiento señala que, por ejemplo, en las sesiones aprenderán a realizar videollamadas a través de WhatsApp o plataformas como Meet o Zoom. También se familiarizarán con herramientas de información y entretenimiento (lectura de periódicos, vídeos, etc.), aprenderán a usar la app de e-salud para gestionar sus citas médicas, consultar su historial clínico o ver la medicación activa; y descubrirán cómo obtener el certificado digital para realizar trámites con la administración.

Las personas interesadas en beneficiarse de estos cursos gratuitos, que buscan ayudar a superar la brecha digital existente, deben inscribirse cuanto antes en el Ayuntamiento (primera planta). Las plazas son limitadas.

Las actividades cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña en el marco de las ayudas a programas de envejecimiento activo en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.