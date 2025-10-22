A Deputación da Coruña colabora coa Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume na recuperación dos bancos marisqueiros

A deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, visitou a Confraría acompañada do patrón maior, Santiago Salgado, e interesouse polo proxecto, financiado con 24.000 euros pola Deputación, que permitirá rexenerar os bancos marisqueiros e mellorar a situación económica do sector.
A Deputación da Coruña, a través da liña de axudas ás confrarías de pescadores da provincia, financia con 24.000 euros o proxecto de recuperación dos bancos marisqueiros impulsado pola Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume. O investimento permitirá continuar cos traballos de rexeneración dos bancos naturais e de recuperación das poboacións de moluscos bivalvos que se viron gravemente afectadas polas mortandades provocadas polas fortes chuvias de novembro de 2023.
A deputada provincial de Medio Rural, Cristina Capelán, visitou a Confraría acompañada do patrón maior, Santiago Salgado, interesándose pola actividade e polo impacto das medidas de recuperación sobre o emprego e o futuro do sector. Capelán destacou “o labor esencial das confrarías na xestión sostible dos recursos mariños e no mantemento dun sector produtivo que é clave para a economía das nosas vilas costeiras”.
O proxecto contempla accións de seguimento técnico e biolóxico dos bancos marisqueiros, mostraxes para controlar o estado das poboacións e labores de vixilancia para evitar o furtivismo e garantir que non se extraia marisco fóra das tallas comerciais. Tamén inclúe a asistencia técnica dun biólogo, a xestión administrativa e contable da Confraría e o mantemento do persoal encargado da supervisión.
A actuación beneficia directamente a 40 persoas, entre traballadores da Confraría e mariscadores e mariscadoras que dependen dela, e contribuirá á recuperación da produtividade dos bancos naturais e á mellora das condicións económicas do colectivo. O proxecto incorpora ademais un importante compoñente de igualdade, xa que o marisqueo a pé está integrado maioritariamente por mulleres.
A Confraría de Pontedeume tamén traballa na introdución e comercialización de novas especies, como a ostra xaponesa e a ostra rizada, co obxectivo de diversificar a produción e dar descanso aos bancos tradicionais de ameixa e berberecho. Ademais, colabora con outras confrarías da zona —Barallobre, Ferrol e Mugardos— na xestión das zonas de libre marisqueo da ría de Ares e Betanzos.
Capelán subliñou que “estas axudas da Deputación non só fortalecen a actividade económica das confrarías, senón que tamén garanten o relevo xeracional, a investigación e a sustentabilidade dos recursos mariños, que son patrimonio de todos”.