Nace a asociación Xeoparques Unesco de España para impulsar accións conxuntas a nivel estatal

Os Xeoparques da Rede Española de Xeoparques UNESCO constituíron formalmente unha asociación co obxectivo de fomentar a cooperación entre estes territorios e promover proxectos conxuntos. A presentación oficial tivo lugar durante as Xornadas Abertas celebradas en Montserrat.
A asociación, denominada Geoparques Unesco de España, pretende facilitar a realización de iniciativas comúns, como contratacións compartidas, acceso a axudas e subvencións, así como coordinar proxectos de promoción científica, turística e educativa. Actualmente forman parte da asociación os Geoparques As Loras, Orígens, Costa Vasca, Cabo Ortegal, Maestrazgo, Montañas do Courel, Catalunya Central e Lanzarote. Prevese que nos próximos días se incorporen dous xeoparques máis, e que o resto se sumen a medida que os seus órganos de goberno aproben a adhesión.
A constitución da Asociación responde á necesidade de dotar aos xeoparques dun marco común que reforce a súa coordinación e a súa capacidade de acción conxunta. Nos últimos anos, a colaboración entre estes territorios creceu notablemente, así como a súa interlocución coas administracións públicas e a sociedade.
Para consolidar este traballo e facilitar unha xestión máis eficiente e visible dos xeoparques, era necesario dar un paso máis na súa organización. A Asociación permitirá impulsar iniciativas conxuntas, como a participación en feiras turísticas —por exemplo, FITUR—, a promoción compartida, a creación de produtos turísticos e educativos de alcance estatal ou o desenvolvemento de proxectos de financiamento común que beneficien ao conxunto da rede.
Ademais, a Asociación apoiará iniciativas locais e económicas, reforzará a colaboración entre os seus membros e con outras entidades, e xestionará recursos e actividades que impulsen a ciencia, a educación, o turismo e o desenvolvemento sostible dos territorios que representa.
“Hoxe comezamos unha nova etapa que busca unificar esforzos entre todos os territorios españois declarados Geoparque Unesco, o que sen dúbida repercutirá nunha maior visualización e promoción, pero tamén permitirá establecer un sistema de coordinación grupal e de traballo en equipo máis aló das nosas fronteiras. E Cabo Ortegal non é só parte activa desta nova iniciativa, senón que ademais tamén é un dos promotores da mesma”, declarou José Miguel Alonso Pumar, xerente do Xeoparque Cabo Ortegal.
Con esta iniciativa, os Geoparques UNESCO de España buscan reforzar a súa presenza e coordinación, creando sinerxias que contribúan á preservación e divulgación do patrimonio xeolóxico e cultural do país. Estas actuacións están promovidas pola Deputación de Coruña no marco do PSTD Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal, Fondos NEXTGENERATIONEU.