Falleció el periodista José Manuel Orriols, rostro conocido de la TVG y referente en motor y gastronomía

El periodista José Manuel Orriols, una de las caras más conocidas de la Televisión de Galicia (TVG) y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, falleció en la tarde de este lunes a los 78 años.

Natural y residente en Neda, Orriols desarrolló una prolífica carrera en el ámbito de la comunicación. Formado en delineación industrial e ingeniería técnica, trabajó en la antigua Astano y posteriormente se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense.

Estuvo en el desaparecido Ferrol Diario como colaborador, además de en la agencia Europa Press. En la TVG, fue responsable de programas emblemáticos como Galicia Enteira, Galicia Fin de Semana o Escola a Escola.

Además de su trabajo en la televisión autonómica, Orriols fue una firma destacada en la prensa escrita y la radio. Fue responsable de la sección de Motor en periódicos como La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, además de en COPE Ferrol, y también colaboró con la revista Crono Motor. En los últimos años, mantenía una colaboración semanal en Radio Voz con un programa dedicado a la gastronomía, el turismo y la enología, además de con la publicación mensual HUM de La Voz de Galicia.

Sus restos mortales se encuentran situados en el túmulo número 2 del Tanatorio Albia de Ferrol. Este miércoles a a las 12.30 se celebrará el acto de incineración, dentro de la intimidad familiar, y las 18.00 horas se trasladarán ls cenizas desde el Tanatorio al cementerio parroquial de Santa Rita de Xuvia en donde recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará un funeral por su eterno descanso.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a su viuda María del Carmen, a su hija y demás familia.

Muestras de pesar

La Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela ha lamentado el fallecimiento del periodista y socio de la entidad José Manuel Orriols.

En un comunicado, la asociación ha afirmado que José Manuel Orriols era un «viajero incansable, amante de la riqueza gastronómica y enológica de Galicia, gran conversador y apasionado del contacto con la gente». «Orriols pasa a ser un referente de un periodismo pegado a la vida cotidiana», recala la Asociación.

La muerte de Orriols ha «sorprendido tristemente la comunidad periodística», en particular, a «las compañeras y compañeros de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, de la que era uno de sus miembros más veteranos».

–ooOoo–

Nada mejor que la letra de una canción para recordar a José Manuel Orriols.

Cuando un amigo se va

queda un espacio vacío,

que no lo puede llenar

la llegada de otro amigo.

Cuando un amigo se va

queda un tizón encendido

que no se puede apagar

ni con las aguas de un río.

Cuando un amigo se va

una estrella se ha perdido,

la que ilumina el lugar

donde hay un niño dormido.

Cuando un amigo se va

galopando su destino,

empieza el alma a vibrar

porque se llena de frío.

Cuando un amigo se va

queda un terreno baldío

que quiere el tiempo llenar

con las piedras del hastío.

Cuando un amigo se va

se queda un árbol caído

que ya no vuelve a brotar

porque el viento lo ha vencido.