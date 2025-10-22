Mugardos reitera la necesidad de concretar el proyecto de senda entre Fonte Grande y O Seixo

El alcalde de Mugardos y concejal de Urbanismo, Juan Domingo de Deos, mantuvo la pasada semana una reunión con la diputada responsable de Vías y Obras de la Diputación de A Coruña con el objetivo de retomar el proyecto de la senda peatonal en la carretera DP-3504, en el tramo comprendido entre Fonte Grande y O Seixo, a su paso por la Barca.

El regidor trasladó la importancia de concretar este proyecto, que busca garantizar la seguridad de peones, ciclistas y escolares que transitan por esta vía, especialmente en zonas con curvas o visibilidad reducida.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que esta carretera es de competencia provincial, por lo que tanto su mantenimiento como las actuaciones de mejora dependen de la Diputación de A Coruña. El alcalde destacó que el proyecto fue expuesto hace varios años y que, aunque en su momento se anunció la intención de ejecutarlo, todavía no se presentó ni el proyecto técnico ni un calendario de actuación.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento reiteró su plena disposición a colaborar con la Diputación en la fase de diseño y planificación, aportando información técnica, estudios y apoyo logístico para facilitar el desarrollo de la obra. El alcalde, Juan Domingo de Deus, señaló que “esta senda no es solo una mejora urbana, sino una actuación prioritaria de seguridad vial. Los vecinos llevan años reclamando una solución que permita desplazarse de manera segura entre Fonte Grande y O Seixo, y desde el Ayuntamiento seguiremos insistiendo hasta que el proyecto sea una realidad”.

De Deus añadió que “Mugardos siempre mostró voluntad de colaboración y lo seguirá haciendo, pero es necesario que la Diputación concrete plazos y compromisos reales para que esta infraestructura, tan necesaria, deje de ser una promesa y se convierta en un hecho”. El Ayuntamiento de Mugardos mantiene su compromiso de trabajar con todas las administraciones implicadas para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de las personas en el municipio.