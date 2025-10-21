Este miércoles recibirá cristiana sepultura en Boebre, Juan Piñeiro Permuy, exconselleiro de Educación de la Xunta de Fraga

El profesor y político eumés Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia entre 1990 y 1996, con Manuel Fraga como presidente, ha fallecido este lunes en Madrid .

Piñeiro Permuy, nacido en Boebre, Pontedeume , el 20 de octubre de 1936, contaba con 89 años de edad, falleciendo el mismo día de su cumpleaños.

Fue catedrático de Filosofía y Letras y ejerció como inspector de educación en la Comunidad de Madrid.

Tras su periodo al frente de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria en el Gobierno gallego, continuó su trayectoria a nivel estatal, siendo nombrado presidente del Consejo Escolar del Estado, cargo que ocupó entre 1996 y el año 2000.

Su figura es recordada por su contribución al ámbito educativo tanto en Galicia como en la administración central del Estado.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 4 del Tanatorio Municipal de Majadahonda (Calle el Barbero de Sevilla, 21R, a las afueras de la localidad).

El entierro tendrá lugar este miércoles, 22 de octubre, a las 13:15 horas, en el cementerio parroquial de Boebre, en Pontedeume a donde será trasladado el cadáver desde Madrid.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame a su viuda, Ana García; hijos Ana, Juan y Julia; a los nietos y demás familia así como a sus amigos y vecinos eumeses.

—-ooOoo—-

La canción de tu vida, una melodía inolvidable,

Que resonará por siempre en nuestro corazón.

En cada nota, en cada acorde, encontramos tu esencia,

Tu alegría, tu pasión, tu amor por la vida.

Tu entrega a los demás.

Tu amor a tu Pontedeume, a Galicia, a España,

eras una persona sin igual

Aunque la música se haya apagado,

Tu legado perdura en cada verso, en cada estrofa.

En cada amanecer, en cada atardecer,

Tu canción nos acompaña y nos da fuerzas.

Adios Juan, tu también has luchado por aquello que es lo único importante.