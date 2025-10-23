A Deputación da Coruña lanza un proxecto enmarcado no PSTD para mellorar a competitividade dixital das empresas turísticas do Xeoparque Cabo Ortegal

Para participar nas sesións, que comezarán na semana do 6 de novembro, é preciso inscribirse na páxina web https://xeoparquecaboortegal.gal/, onde se atopa toda a información do proxecto Esta actuación forma parte do Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Xeoparque Cabo Ortegal.
A Deputación da Coruña, a través do Xeoparque Cabo Ortegal, presenta un proxecto innovador enmarcado no Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD), co obxectivo de mellorar a visibilidade dixital das empresas turísticas locais e impulsar a súa competitividade.
Financiada con fondos NextGenerationEU, esta iniciativa ofrece un programa de formación e asesoramento personalizado para empresas, asociacións e emprendedores interesados en mellorar o seu posicionamento en plataformas clave como Google Travel, Google Maps, e as principais redes sociais. As actividades formativas comezarán na semana 6 de novembro.
O proxecto busca dotar ás persoas participantes de ferramentas clave en SEO, publicidade online e estratexias de contido dixital, para que as empresas do territorio poidan atraer visitantes de maneira desestacionalizada e mellorar a súa presencia dixital así como o coñecemento da singular oferta do destino. A formación está adaptada ás necesidades específicas de cada negocio cun enfoque moi práctico e con flexibilidade horaria, permitindo a personalización das estratexias de acordo coa tipoloxía de cada participante.
As inscricións para participar nos talleres, que serán presenciais en distintas localizacións dos concellos do Xeoparque, e para recibir asesoramento personalizado están abertas desde hoxe, 22 de outubro, neste enlace, podendo acceder a máis información nas redes sociais e na web do Xeoparque Cabo Ortegal.