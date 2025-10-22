Alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Lugo

Se incide en la importancia de seguir las medidas de protección y de extremar las precauciones, y se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.

La Xunta activa para la tarde de este miércoles la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste de la provincia de A Coruña y en la costa de Lugo.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección General de Emergencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Por este motivo, la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, también anunció desde la Secretaría General para el Deporte la suspensión de la actividad deportiva federada en el mar en los ayuntamientos afectados desde las 15,00 horas del miércoles hasta las 09,00 del jueves.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde esta tarde, pasando a nivel naranja el litoral noroeste de A Coruña y toda la costa lucense por mar combinada con ondas de hasta siete metros y vientos de fuerza 8, llegando localmente la fuerza 9 mar adentro.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (http://(www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.