Sale a licitación en Ferrol los aglomerados de los caminos da Rega y do Confurco

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la licitación de las obras de aglomerado en los caminos da Rega y do Confurco, sitos en las parroquias de Doniños y Prioriño respectivamente.

Las actuaciones previstas comprenden la reparación de la superficie actual afectada mediante una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros; la renovación de la señalización vial tanto vertical como horizontal, con pintura retrorreflectante y señales de acero galvanizado y se perfilarán las cunetas.

El presupuesto es de 64.089,61 euros y el plazo de ejecución es de un mes.