La parroquia ferrolana de Mandía acogerá las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer Rural

Esta conmemoración tendrá lugar el viernes 24 de octubre en el local vecinal.

La concejala de Igualdad y Mujer, Elvira Miramontes, dio a conocer este martes el programa de actividades con el que el Ayuntamiento de Ferrol celebrará el Día Internacional de la Mujer Rural el próximo 24 de octubre.

Así, para esta jornada y, en colaboración con la Agrupación de las AAVV del rural, las actividades se llevarán a cabo en el local de la AVV de Mandiá. A partir de las 18.00 horas está previsto que comience la tertulia sobre Maestras en la zona rural. En esta mesa redonda participarán Lucía López, maestra del Ceip A Laxe, Sabela Díaz maestra y pedagoga jubilada, y María Luisa Soto maestra de ESO y nieta de la maestra Ángela Ruíz Robles.

A las 19.00 horas tendrá lugar el espectáculo de narración oral Todas as vidas contan con Catuxa Leira de Trémola Teatro y para finalizar se ofrecerá una chocolatada. La concejala de Mujer aprovechó para “invitar a las vecinas y los vecinos a participar de esta actividad con lo que ponemos en valor el papel de la mujer rural».