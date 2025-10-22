Ferrol en Común pide á Xunta de Galicia que deixe de enganar á cidadanía de Ferrol

Ferrol en Común a través dun comunicado expresa o seguinte «As contas galegas, o día da marmota contable, traen unha e outra vez os mesmos investimentos, deixando atrás ás persoas máis vulnerables, os maiores, os desempregados, os mozos e mozas, a clase traballadora».
Para Ferrol en Común «é xa unha tomadura de pelo que tanto as obras do CHUF, como os faraónicos proxectos do alcalde, Abrir Ferrol ao mar e a Cidade do deporte, veñan anualidade tras anualidade anunciándose como compromisos do PP con Ferrol, compromisos incumpridos e redundantes, que desvían todos os recursos ao ladrillazo e ao electoralismo pero non atallan os problemas reais de Ferrol».
«Non se aborda unha crise estrutural que está a acabar co noso tecido produtivo vinculado á Ría de Ferrol, sen tan sequera abordar un estudo integral que determine as causas que dilapidaron o emprego de 400 familias, e que pasou de máis de 90.000 quilos a pouco máis de sete mil quilos extraídos en tan só dez anos».
«Non se soluciona o problema de illamento da cidade respecto ao resto do territorio, deixando toda a posible presión para a súa mellora ás plataformas sociais, nada para o tren, nada para mellorar o nefasto transporte público urbano e interurbano, nada para marquesiñas en paradas invisibles e nada para adecentar un espazo en decadencia como é a estación de autobuses, baleira e mesmo pechada en ocasións».
«Parece xa cómico que se volva anunciar a VAC Costa Norte, promesa que vén xa como actuación inminente dende 2016».
«Continúase a esixir un gasto exorbitado ao concello por parte da Xunta, para as infraestruturas deportivas que ela mesma construíu para logo abandonar, ou para unha muralla da que é titular o ministerio de defensa, que non aporta nin un so euro, demandando un euro por cada euro que achega a Xunta, cando na maioría de subvencións a proporción é 80% a maior administración, 20% a máis cativa».
«Estes proxectos multimillonarios deixan a Ferrol sen capacidade de investimento para mellorar a limpeza, o asfaltado, os servizos sociais, o emprego ou as necesidades da mocidade, os temas que realmente preocupan no día a día».
«En materia de Servizos sociosanitarios Ferrol en común bota en falta partidas que máis alá da obra pura e dura, garantan unha mellora das listas de agarda, que nalgunha especialidade superan con creces un ano, así como que a carteira de servizos públicos inclúa toda a atención necesaria a usuarios de asfedro ou aspaneps, sobrecargadas e saturadas, sempre pendentes de subvencións».
«Por outra banda, unha partida para un plan de formación difuso non é máis que un anuncio, instamos á Xunta de Galicia a sentarse coa Dirección de Navantia, a industria auxiliar, o Ministerio de Traballo e os concellos afectados, para desenvolver un plan de consenso que non quede en plans integrados de emprego asentados no inmovilismo e que non dan saída á imperante necesidade de man de obra nos estaleiros públicos».
«En canto á vivenda, consideramos que as todo o que supoña ofrecer promoción pública é positivo, se ben é certo que Recimil e San Pablo continúan totalmente abandonados á súa sorte, sen plans sociocomunitarios, sen saber que facer coas vivendas baleiras, e sen un plan claro de rexeneración urbana que faga destes barrios unha oportunidade e non unha ameaza».
«Polo tanto, son contas as da Xunta de Galicia, propias doutra época e doutras políticas, que non caben dentro do que aspira Ferrol en Común, unha cidade sostible, agradable para vivir e axustada aos obxectivos da Axenda 2030, protexendo ás persoas e o noso patrimonio máis que a gloria de persoeiros políticos» finaliza FeC