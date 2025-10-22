Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol celebra este jueves 23 el acto central de la Campaña de Personas sin Hogar

Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol celebra este jueves 23 de octubre el acto central de la Campaña de Personas sin Hogar, una iniciativa anual que busca visibilizar la situación de las personas sin hogar y reivindicar el derecho a una vivienda digna.

El acto comenzará a las 12:00 horas con la lectura simultánea del manifiesto de la campaña, en sintonía con el resto de Cáritas en toda España, como gesto simbólico de unidad y apoyo colectivo.

Además, se inaugurará la exposición fotográfica con imágenes de la fotógrafa Lua Ribeira, quien colabora como voluntaria en el programa de personas sin hogar de Cáritas, y se proyectará un vídeo con testimonios de personas participantes del centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas, mostrando sus sueños, esperanzas y experiencias de vida. La exposición estará disponible del 23 al 30 de octubre en el Centro Torrente Ballester de Ferrol.