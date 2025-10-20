Ferrol y la Deputación homenajearán al pintor Ricardo Segura Torrella por el 25 aniversario de su fallecimiento

En este último trimestre del año la programación cultural de Ferrol contará con varias citas importantes en el calendario, en las que el Concello contará con la colaboración económica de la Deputación de A Coruña en forma de subvención, para realizar un homenaje al pintor Ricardo Segura Torrella en el 25 aniversario de su fallecimiento.

Así lo anunciaba en rueda de prensa este lunes el alcalde José Manuel Rey Varela, recordando a un pintor que dejó una importante impronta en la ciudad y que fue dibujante en el Concello de Ferrol de 1962 hasta su jubilación en 1992, además de fundador del Museo Bello Piñeiro de Ferrol, donde se encuentra una representación de su obra, como también en el propio Palacio Municipal del Concello de Ferrol, en el Parlamento de Galicia o en la Xunta de Galicia.

Con toda su obra está prevista realizar una exposición entre los meses de noviembre y diciembre, que contará con visitas didácticas para acercar el legado del pintor ferrolano.

Otras actividades incluidas en la subvención

En esta línea de ayudas de la Deputación de A Coruña, está incluido el premio literario Ricardo Carvalho Calero, en la modalidad de creación lideraría y en la de ensayo de investigación lingüística o literaria, que ha sido recuperado en este mandato por parte de la concejalía de Cultura, en la cual ya se han presentado más de 60 obras, por lo que ahora el jurado deberá elegir a los ganadores.

En este mes de noviembre se celebra el 75 aniversario del fallecimiento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y el Concello de Ferrol se sumará a los homenajes que se realizarán por toda Galicia, en el que está previsto la realización de un espectáculo variado de teatro, música y danza, con una importante conexión con Argentina “onde morreu no exilio”, además de la realización de una actividad didáctica para los alumnos de Secundaria.

El importe de todas estas actividades incluidas en la subvención de la Deputación de A Coruña asciende a 85.000 euros.