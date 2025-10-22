Sesión COIN/AINE-EPEF en Ferrol, «Desarrollos de embarcaciones no tripuladas y tall ships»

El próximo jueves 23 de octubre a las 18:15 horas, tendrá lugar la tercera de las conferencias que la Delegación Territorial en Galicia del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos, ha previsto organizar a lo largo del 2025, en colaboración con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y subvencionada por la Diputación de A Coruña.

En esta ocasión, la conferencia se dividirá en dos partes; la primera parte tratará del diseño, construcción y operativa de USVs, y de las perspectivas futuras en ese campo; y en la segunda parte, se expondrá el proceso de diseño y construcción del bergantín escuela disruptivo Royalist y del Tal ship de pasajeros Sea Cloud Spirit.

La conferencia será impartida por el ingeniero naval D. Íñigo Echenique Gordillo, con más de cuarenta años de experiencia en el proyecto de yates, embarcaciones y buques muy diversos. Fudador del estudio Acubens, fue jefe de diseño e investigación del primero copa América Español y diseñado embarcaciones populares gallegas, monotipos, grandes yates a motor y numerosos veleros de regata, crucero y clásicos así como buques escuela y patrulleras entre otras tipologías. En el 2016 funda Seadrone, empresa pionera en España en el desarrollo de drones marinos.