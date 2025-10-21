La Junta de Cofradías de Ferrol concede su medalla de oro a titulo particular a César Carreño y José Manuel Evia

El reconocimiento se entregará en el acto de lectura del pregón de la Semana Santa de 2026, que tendrá lugar el 6 de marzo en el teatro Jofre.

La Junta General de Cofradías y Hermandades ha acordado, en reunión celebrada el pasado día 14 conceder su Medalla de Oro a César Carreño Yáñez y a José Manuel Evia Gende, en reconocimiento a su trabajo y dedicación en favor de la Semana Santa de Ferrol. Recibirán la máxima distinción de la entidad durante el acto de lectura del pregón de la próxima Semana Santa, que se celebrará el día 6 de marzo en el teatro Jofre.

César Carreño Yáñez es el anterior presidente de la Junta de Cofradías, puesto que ostentó entre 2014 y 2025, mientras que José Manuel Evia Gende fue Hermano Mayor de la Cofradía de la Soledad durante más de treinta años. A ambos, a título particular, les agradece así la actual Junta de Cofradías, presidida por Fernando Iguacel Selle, su entrega y contribución indudable, a lo largo de tantos años, al desarrollo de la Pasión ferrolana.

La Medalla de Oro de la Junta de Cofradías es una distinción que la entidad otorga, a título particular o colectivo, en el caso de instituciones o entidades, para reconocer un destacado servicio a la Semana Santa de Ferrol. Con anterioridad fue concedida al vicealmirante Ignacio Frutos, a Alfredo Martín, al Tercio Norte de Infantería de Marina y a la anterior Coordinadora de Cofradías, en las personas de Mario Villaamil, Félix Sande y Meca Arcos, que la presidieron.

Por otra parte, la Junta de Cofradías fijó recientemente las fechas de los actos más importantes en el preámbulo de la próxima Semana Santa de Ferrol 2026, que se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril. El 16 de enero se presentará el cartel, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos del antiguo Hospicio; el 6 de marzo se leerá el pregón, en el Jofre a las 19.00 horas, y el 13 de marzo se presentará el procesionario y la nueva edición de la revista Ecce Homo, a las 19.00 horas en la capilla del Torrente Ballester.