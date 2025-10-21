A Universidade da Coruña celebra o día 30 de outubro IMPULSA-T, a Feira de emprendemento e de apoio ao emprego, en Ferrol

A Universidade da Coruña celebrará os vindeiros 29 e 30 de outubro a primeira edición de IMPULSA-T, a feira de
emprendemento e de apoio ao emprego que servirá de punto de encontro entre empresas, entidades e estudantado da UDC co obxectivo de favorecer o coñecemento mutuo, explorar oportunidades profesionais e activar o futuro
laboral e emprendedor da contorna.
A iniciativa, impulsada pola Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade da Universidade da Coruña, conta coa colaboración da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e desenvolverase o día 29 no
Pavillón de Deportes do Campus de Elviña, na Coruña, e o día 30 de outubro será a quenda do Campus Industrial de Ferrol.
Campus de Ferrol
O día 30 será a quenda da feira no Campus de Ferrol, no que se prevé a implantación de 48 stands nas que se tocarán diferentes ámbitos produtivos, ademais da celebración do FESTALENT-III Feira de empresas e talento do Campus Industrial de Ferrol
Así na parte de IMPULSA-T estarán presentes os sectores naval, industrial, metal-mecánico, textil-moda, enerxía, defensa, madeira e deseño, alimentario, entidades de integración social, xestión e valorización de residuos, gran
distribución, consultoría, etc. Un abano que se completarán cos colexios profesionais como os de enxeñeiros e clústeres.
O estudantado asistente poderá coñecer as demandas de Abance Ingeniería; Accenture; Acebrón Group; ALUMAN; Antea Group España y Latinoamérica; Applus+; Armada; (ACLUNAGA) Asociación Clúster Naval Gallego (ACLUNAGA); AJE Ferrol, Eume y Ortegal; COGAMI; Ceoticor; COIN_Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos; COFER; CT Ingenieros; Detegasa; Elecnor; El Pulpo; Finsa; Fridama; Ghenova Ingenieria; Cándido Hermida; Grupo Gabadi; Grupo INTAF; Grupo JRILO; Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG); Inserta Empleo (Fundación ONCE); INVALL; INYCOM; Leroy Merlin; Nauterra (Grupo Calvo); Navantia S.A.; Norvento Enerxía; PwC; Quest Global; Reganosa; Techno Pro Hispania Ekium; Técnicas de Soft, S.A. Universidade da Coruña (Emprego UDC); VOLTAN (MMYPEM y TEIGA-TMI); Xuventude Mentoring; ASIME; TTalent; Qatro; Genesal Energy; ElectroRayma; Ibercisa; WindWaves; e Gauzón Ibérica.
Estes expositores representan unha ampla variedade de sectores estratéxicos, con especial presenza dos ámbitos tecnolóxico, da consultaría e da enxeñaría, así como das finanzas, o dereito, os servizos empresariais, a industria, a
enerxía, a construción, o comercio, o consumo, a construción naval, a educación e as administracións públicas.
Durante toda a xornada, o público poderá participar en reunións próximas e informais nos stands de cada empresa coas persoas representantes destas