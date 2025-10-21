Un alumno de la Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) gana el concurso de carteles de la I Feira de Formación e Educación de Ferrol

Xabier Argiz González, alumno del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, titulación que se imparte en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), fue el ganador del concurso de carteles de la I Feria de Formación y Educación que promueve, el jueves 6 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas, en el Auditorio Municipal, el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC), a través del Campus Industrial.

El pasado jueves 16 de octubre, el alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey, y la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, recibían, junto con el teniente alcalde y concejal Promoción Económica y Empleo, Javier Díaz, y la concejala de Educación, Universidad y Política Lingüística, Patricia Cons, a este alumno del Campus Industrial de Ferrol después de la presentación de la feria y del cartel ante los medios de comunicación.

En un acto informal, le hicieron entrega de un cheque por valor de 250 euros y el correspondiente diploma acreditativo. Su propuesta fue elegida entre un total de 25 diseños, todos ellos elaborados por alumnado de la Universidade da Coruña (UDC).