La Cátedra Jorge Juan analiza este jueves los aspectos éticos del gobierno de datos en los ámbitos policial y militar

La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval (Exponav) acoge, este jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas, la conferencia “Aspectos éticos del gobierno del dato en los ámbitos policial y militar” impartida por la catedrática de Derecho Penitenciario de la Universidade da Coruña (UDC), Patricia Faraldo, en el marco de la primera conferencia del curso 2025/26 de la Cátedra Jorge Juan, una iniciativa impulsada por la institución universitaria junto con la Armada bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Alicia Munín.

A lo largo de su intervención, Patricia Faraldo analizará, en primer lugar, las cuestiones éticas y los problemas prácticos relacionados con la gobernanza de los datos de interés policial en el marco de la Unión Europea (UE). Después de presentar las herramientas que se están proponiendo para facilitar tanto la cooperación entre los cuerpos de policía de los distintos países como la investigación académica, la catedrática de Derecho Penitenciario de la Universidade da Coruña (UDC) expondrá las razones que avalan la aplicabilidad de las reglas existentes en el campo militar, un espacio en el que, habitualmente, se cree que no rigen las limitaciones ético- legales de la protecciones de los datos personales.

La asistencia a la conferencia es libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.

