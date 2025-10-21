La UDC y la Asociación Alvixe colaborarán en la prevención frente a la violencia de género

La Universidade da Coruña (UDC) y Alvixe, Asociación contra la Violencia de Género, han firmado este martes, día 21, un convenio de colaboración que tiene como objetivo establecer un «marco estable de cooperación académica, científica y cultural» entre ambas entidades.

Según traslada la institución académica, el mismo estará orientado a la «promoción de la igualdad, a la prevención de la violencia de género y al acompañamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad».

El acuerdo fue suscrito en la Vicerrectoría del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y por la presidenta de Alvixe, Marina Nikoghosyn, en representación de las dos instituciones.

A través de este protocolo, añade, la UDC y Alvixe se comprometen a «fomentar el intercambio en la docencia, la investigación y la acción social, así como a promover programas de formación, asesoramiento mutuo y colaboración en proyectos comunes». En concreto, el protocolo firmado tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables y contará con una comisión de seguimiento formada por representantes de ambas entidades.