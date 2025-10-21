O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport visitan el CEIP de San Ramón

O Parrulo Ferrol ha empezado en este curso con las visitas a los centros escolares de Ferrol y comarca, con la colaboración de la Fundación Gadesport y este estreno se ha producido en el CEIP de San Ramón (Moeche).

Acudían al centro educativo los jugadores del primer equipo Dennis Berthod, Morgato y Diogo. En su visita respondían a todas las preguntas realizadas por su alumnado de Educación Primaria, entre los que había jugadores y jugadoras de la Escuela parrula, como sus inicios en este deporte, ídolos de la infancia, lo que esperan esta recta final de la temporada, entre otras muchas.

Los jugadores parrulos les descubrían al alumnado como es el día a día de un jugador de élite y curiosidades de sus trayectorias deportivas, además aprovechaban para difundir los valores del fútbol sala y de los hábitos saludables, como también realizaron un sorteo de regalos, además de invitarles a asistir al próximo partido de O Parrulo Ferrol en el Pabellón de A Malata, del próximo sábado 1 de noviembre, donde recibirán a ElPozo Murcia Costa Cálida, en la 8ª jornada de la Primera División, a partir de las 13:00 horas.

En los próximos días continuarán las visitas de O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport a más centros de Ferrol y comarca.