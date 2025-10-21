As Pontes cede terreos á Deputación da Coruña para construír a primeira CAM da provincia

O pleno do Concello das Pontes aprobou por unanimidade o convenio para a cesión dos terreos do antigo colexio Pardo Bazán á Deputación da Coruña, “un paso definitivo para a posta en marcha da que será a primeira Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores CAM da Deputación na provincia”, segundo explicou o presidente provincial e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso.
Formoso explicou que o Concello, ademáis da adquisición dos terreos, aos que destinou 315.000 euros, sufragará tamén derribo do inmoble existente, mentres que a Deputación financiará con 6 millóns de euros a construción da nova residencia, cuxas obras están previstas para iniciarse no ano 2026.
Formoso, destacou o respaldo unánime da corporación local como unha clara mostra de compromiso institucional. “Este proxecto responde a unha demanda histórica das Pontes e da comarca do Eume que, grazas á colaboración entre administracións, por fin se fai realidade. A Casa de Acompañamento non só permitirá que as persoas maiores permanezan no seu entorno habitual, evitando situacións de desarraigo e illamento, senón que tamén será un motor de revitalización para o barrio de Pardo Bazán. As melloras urbanísticas previstas, especialmente nas rúas Calderón de la Barca e Lope de Vega, devolverán vida, dinamismo e seguridade á zona, beneficiando tanto ás persoas usuarias do centro como ao conxunto da veciñanza.”
Valentín González Formoso salientou tamén o impacto económico e social do proxecto: “Falamos da creación directa de 70 empregos e dunha inversión por parte da Deputación da Coruña superior aos 30 millóns de euros durante os próximos 30 anos. Esta aposta é un claro exemplo de cooperación entre Concello, Deputación e Xunta de Galicia, e representa un compromiso firme coa calidade de vida das persoas maiores, un dos colectivos máis vulnerables da nosa sociedade.”
A CAM pontesa será a primeira das tres que prevé pór en marcha a Deputación, xunto cos futuros centros de Ordes e Rianxo. As CAM están baseadas nun novo modelo residencial que aposta por unha atención máis próxima e máis aberta á comunidade, unha alternativa ao sistema actual, marcado moitas veces pola masificación, a despersonalización e por custes demasiado elevados para as familias.
Neste sentido, o proxecto das CAM basearase no chamado modelo de quinta xeración, inspirado en experiencias avanzadas de países do norte de Europa. Trátase de centros pequenos e humanizados, organizados en unidades convivenciais que reproducen un fogar, abertos á comunidade, integrados no territorio e centrados na persoa. Cada unidade busca respectar a autonomía, os vínculos sociais e afectivos e a calidade de vida das persoas maiores.
As CAM da Deputación da Coruña pretenden dar resposta a esta realidade cun enfoque moderno e humanizado, que aposta pola atención centrada na persoa, a autonomía, a calidade de vida e a proximidade. “Non serán só residencias, senón centros integrais de acompañamento baseados nun modelo innovador, máis sensible e máis cercano. Un modelo que complementa ao existente e que pretende integrar á sociedade do entorno. Que non sexan espazos pechados, senón abertos á comunidade e onde poda haber convivencia entre xeracións, máis parececidos a un fogar”, explicou Formoso.
59 prazas divididas en catro unidades convivenciais
En canto a datos concretos, a residencia de As Pontes contará con 59 prazas organizadas en catro unidades de convivencia, concebidas como pequenos fogares, con habitacións amplas e espazos abertos, cociña, salón, baño propio, acceso ao exterior e incluso decoración personalizada. Contará ademais con xardíns terapéuticos, espazos de reunión familiar e a posibilidade de convivir con mascotas, buscando un modelo máis próximo ao fogar que á institución tradicional.
A cesión do antigo colexio Pardo Bazán representa un paso decisivo para a Deputación na implantación deste modelo pioneiro en Galicia, que tamén incorporará tecnoloxía asistencial de vangarda, como sensores de presenza e confort ambiental (luz, ruído, temperatura), sistemas de prevención de caídas, localización intelixente, monitores biométricos ou telemedicina e favorecerá a creación de emprego local.