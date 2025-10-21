Neda activa su Mesa de Salud Local

Se convierte en el segundo municipio de toda la comarca en dotarse de esta herramienta de trabajo para potenciar la salud del vecindario.

Neda cuenta con su propia Junta Local de Salud. En la tarde de este lunes 20 se celebró la reunión constitutiva de este foro, fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Red de Promoción de la Salud, perteneciente a la Dirección General de Salud Pública, creada para mejorar el bienestar de la población local mediante la colaboración de profesionales sanitarios y otros actores que desempeñan un papel activo en la promoción de la salud a nivel local.

La Casa da Cultura de Neda acogió esta primera reunión, a la que asistieron representantes del centro de salud, farmacias locales, diferentes departamentos municipales, varios centros educativos, asociaciones (Axune, A Canteira do Puntal) y clubes deportivos (SDR Neda). Fue una primera toma de contacto, dirigida por la terapeuta ocupacional y la trabajadora social responsables de Regaps en el Área de Salud de Ferrol, con el objetivo de iniciar el trabajo en equipo.

Precisamente, la mesa local de salud nace como un espacio de diálogo para detectar las necesidades de la comunidad en materia de promoción de la salud y promover líneas de acción conjuntas que contribuyan, por ejemplo, a la adopción de hábitos de vida saludable.

De esta forma, Neda se convierte en el segundo municipio de Ferrolterra, Eume y Ortegal —el primero fue Ares— que cuenta con esta innovadora herramienta de trabajo colaborativo. Un proyecto que aspira a ser un referente en salud pública municipal. «Queremos dar voz y facilitar la participación real en el debate público a los agentes sociales más relacionados con los ámbitos de la salud y la calidad de vida», señalan desde el Ayuntamiento.

La administración local y Regaps, dependiente de la Subdirección General de Programas de Promoción de Estilos de Vida Saludables y creada a raíz del Plan Obesidad Cero, pretenden que la iniciativa sirva, entre otras cosas, para impulsar campañas, talleres y otras acciones de promoción de la salud.

La junta local de salud, con reuniones periódicas, busca consolidar un modelo de salud comunitaria participativa en Neda, que contribuya a mejorar la calidad de vida.