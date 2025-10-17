Neda invierte 73.000 euros en sustituir la totalidad de las ventanas de la Casa da Cultura

El Ayuntamiento de Neda ha adjudicado la sustitución de todas las ventanas de la Casa da Cultura, con la única excepción del salón de actos, que se renovó a principios de este año. La intervención representa un paso adelante en la mejora progresiva del edificio, que alberga gran parte de la oferta cultural y de ocio municipal.

La administración local invertirá 73.097 euros en esta actuación, que contribuirá a mejorar la eficiencia energética del edificio. Las dependencias (sótano y tres plantas) conservan buena parte de las ventanas originales, instaladas en 1960, y no ofrecen un rendimiento térmico ni acústico adecuado.

Las obras, adjudicadas a la empresa Cruzval Obras e Servizos SL e incluidas en el Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios Municipales POS+2025, supondrán la instalación de nueva carpintería exterior (25 ventanas de diferentes tamaños, y tres puertas), fabricada en PVC, y con “acristalamento con vidros laminares e baixo emisivos”.

Por lo tanto, el cambio representará una mejora sustancial, contribuyendo al ahorro en el consumo eléctrico necesario para la calefacción y refrigeración de las instalaciones culturales. También permitirá modernizar la estética del edificio y reforzar la seguridad en caso de incendio, ya que se retirarán las rejas de la biblioteca y se instalará vidrio laminado anti-intrusión.