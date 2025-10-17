Mugardos solicita 100 contenedores a la Xunta para impulsar el reciclaje en el municipio

17 octubre, 2025 Dejar un comentario 68 Vistas

El Ayuntamiento de Mugardos está llevando a cabo gestiones con la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta de Galicia, de cara a la mejora de la dotación de contenedores de reciclaje
en el municipio. Así, se solicitó la cesión de 50 contenedores amarillos para envases y otros 50 de papel y cartón, con el fin de reforzar la capacidad de recogida selectiva y fomentar hábitos de reciclaje entre los vecinos.

Esta acción muestra el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, buscando soluciones que permitan mejorar los servicios municipales sin aumentar la carga económica para los vecinos.

El Ayuntamiento continúa trabajando activamente para implementar mejoras prácticas y efectivas en la gestión de residuos, garantizando un municipio más limpio y sostenible para todos.

Lea también

Mugardos mejora la red de suministro de auga y el sistema de alcantarillado

El Concello de Mugardos ha llevado a cabo en los últimos días varias actuaciones destinadas …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *