Mugardos solicita 100 contenedores a la Xunta para impulsar el reciclaje en el municipio

El Ayuntamiento de Mugardos está llevando a cabo gestiones con la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta de Galicia, de cara a la mejora de la dotación de contenedores de reciclaje

en el municipio. Así, se solicitó la cesión de 50 contenedores amarillos para envases y otros 50 de papel y cartón, con el fin de reforzar la capacidad de recogida selectiva y fomentar hábitos de reciclaje entre los vecinos.

Esta acción muestra el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, buscando soluciones que permitan mejorar los servicios municipales sin aumentar la carga económica para los vecinos.

El Ayuntamiento continúa trabajando activamente para implementar mejoras prácticas y efectivas en la gestión de residuos, garantizando un municipio más limpio y sostenible para todos.