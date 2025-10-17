Abre ao público en Neda a exposición itinerante «O fin do Camiño»

17 octubre, 2025

Xa pode visitarse no centro cívico de Neda a exposición itinerante “O fin do Camiño”.

Unha proposta do colectivo Egeria, que ofrece unha visión das rutas de peregrinación a Santiago, centrada nos aspectos humanos e monumentais, destacando os detalles máis sobranceiros.

A concelleira de Cultura, Marián Bello, achegábase na mañá deste venres 17 ata a mostra, que conta co apoio da Xunta, e que permanecerá na vila ata o 23 de outubro. 

O horario de visita é de luns a venres, de 10 a 12 e de 16:30 a 20:30 horas. 

