Espectacular traslado de dos piezas de barcos desde Vilar do Colo al muelle de Mugardos-videos

15 octubre, 2025

Toda una proeza la realizada durante la jornada de este miércoles con motivo del traslado desde el polígono de Vilar do Colo hasta el muelle de Mugardos de dos grandes piezas de barcos que posteriormente serían llevadas por mar en gabarras hasta el astillero de La Graña.

Eran las doce menos veinte cuando comenzó la operación del transporte de la primera pieza controlada por la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico y en la que también colaboró el Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

La Policía Local ya había tomado precauciones especialmente en zonas estrechas y para evitar algún destrozo en señales de tráfico. Asimismo se desalojó de coches el tramo urbano de la avenida de Galicia. Eran las dos y media de la tarde cuando llegaba al puerto la primera pieza. Las mediciones fueron intensivas toda vez que el ancho de las piezas casi rozaba algunas viviendas  en zonas estrechas del recorrido.

Ya por la tarde se trasladó la segunda y entrada la noche se realizaban trabajos para el montaje de la pieza en la gabarra que la trasladaría a La Graña

VIDEOS.

Los videos facilitados a Galicia Ártabra son bien elocuentes de la labor del traslado desde el muelle a las gabarras.

