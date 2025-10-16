Adjudicado por 1,4 millones el suministro de equipos de mamografía para varios hospitales del Sergas

Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol

La Xunta ha adjudicado el suministro de equipos de mamografía digital para el diagnóstico del cáncer de mama con destino a varios hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por 1.470.150 euros a la empresa Hologic.

La Consellería de Sanidade ha destacado que este procedimiento responde a la necesidad de dar una correcta cobertura sanitaria de forma integral para todas las mujeres gallegas con la adquisición del equipamiento necesario para llevar a cabo el diagnóstico y seguimiento hospitalario de las imágenes mamográficas.

La licitación prevé el suministro de los equipos de mamografía del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, del Hospital Montecelo de Pontevedra y del Hospital Meixoeiro de Vigo.

Los nuevos equipos estarán dotados de imagen digital de alta resolución y tecnología digital 3D (tomosíntesis), que reduce la superposición de tejidos mejorando la tasa de detección y reduciendo el número de biopsias.

Este nuevo equipo incorpora imagen sintetizada a partir de la imagen con contraste, lo que reduce el número de pruebas complementarias como la resonancia magnética. Además, incluye sistemas de guiado para biopsia en 2D, 3D y con contraste y estaciones de revisión diagnóstica con software de ayuda.

